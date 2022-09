Lyt til artiklen

»Din klient kan få 100.000 kroner, hvis hun trækker anmeldelsen om voldtægt tilbage.«

Sådan lød indholdet i et stærkt usædvanligt tilbud, som en advokat på Sjælland fremsatte, da en direktør i København i efteråret 2020 var blevet anmeldt for at have voldtaget en ansat.

Onsdag blev den nu 36-årige direktør ved Retten i Glostrup idømt syv års fængsel. Et enigt nævningeting fandt ham skyldig i talrige voldtægter og blufærdighedskrænkelser mod den unge kvinde og tre andre tidligere ansatte i hans virksomhed.

Under retssagen kom det frem, at en tidligere forsvarer for direktøren havde tilbudt det utraditionelle og muligvis ulovlige økonomiske hold kæft-bolsje til bistandsadvokaten for de fire forurettede kvinder. De var i alderen 19-23 år, da de over en periode på knap to år på skift blev udsat for de grove seksuelle overgreb fra deres chef.

Bistandsadvokaten for de forurettede kvinder bekræfter over for B.T., at der blev tilbudt et beløb på 100.000 kroner, efter at den første kvinde havde politianmeldt direktøren.

»Jeg fik en telefonisk henvendelse fra mandens daværende forsvarsadvokat. Det gik på, at der tilsyneladende var tale om påstand mod påstand, og at det muligvis var et spørgsmål om penge, så om der måske kunne ske en tilbagekaldelse af anmeldelsen. Jeg svarede, at man ikke kunne tilbagekalde en anmeldelse, men forslaget var så, at man kunne tilkendegive, at kvinden ikke ønskede at medvirke mod at få et pengebeløb,« fortæller Charlotte Møller Larsen.

»Jeg betragtede det som et forsøg på at påvirke et vidne og blev mundlam. Jeg blev meget, meget chokeret. Det er helt uhørt. Jeg sagde ikke så meget, for det er heldigvis ikke noget, vi oplever så tit – eller rettere: aldrig. Og så tog jeg kontakt til Københavns Vestegns Politi lige efter,« tilføjer bistandsadvokaten.

Charlotte Møller Larsen forklarer til B.T., at hun umiddelbart opfattede henvendelsen fra sin advokatkollega som en form for vidnetrussel.

»Jeg kontaktede politiet, fordi jeg opfattede tilbuddet som et forsøg på at påvirke en klients forklaring i forbindelse med, at man skulle afgive forklaring for retten efter at have indgivet en anmeldelse. Jeg betragtede det lidt som et forsøg på at påvirke et vidne – altså en form for vidnetrussel.«

»Det er meget, meget atypisk. Det er overhovedet ikke vanligt på nogen måde – og faktisk en chokerende henvendelse at få. Det er ikke på den måde, vi agerer her i Danmark. Det er absolut etisk betænkeligt. Det er så groft,« konstaterer hun.

Under straffesagen mod direktøren bekræftede den politiassistent, der har været hovedefterforsker i den omfattende voldtægtssag, i vidneskranken, at hun var blevet kontaktet af bistandsadvokaten om tilbuddet på de 100.000 kroner.

Efterforskeren forklarede i retten, at den pågældende advokat ikke var blevet afhørt til sagen og på det tidspunkt ikke var sigtet i sagen.

B.T. har i forbindelse med afslutningen af straffesagen mod direktøren spurgt Københavns Vestegns Politi, om der er foretaget efterforskningsskridt mod advokaten.

»Det er en sag, vi efterforsker, og vi har ikke mulighed for at kommentere den yderligere i øjeblikket,« lød svaret.

Den opsigtsvækkende voldtægtssag mod direktøren fik fra starten et atypisk forløb, fordi tre af de fire krænkede kvinder ikke selv gik til politiet med deres anmeldelser.

De blev først en del af efterforskningen, da den første kvinde – en udvekslingsstudent, som havde været senest ansat i direktørens firma i København – 29. august 2020 havde henvendt sig til politiet.

Det fik lavinen til at rulle, da politiet som en del af efterforskningen kontaktede hendes tidligere kolleger, hvoraf flere helt bogstavelig kunne sige »me too«. De var også på forskellig vis igen og igen blevet udsat for stærkt grænseoverskridende adfærd fra den samme arbejdsgiver.

Knap to måneder efter anmeldelsen fra den første kvinde blev direktøren anholdt og afhørt, men han blev aldrig varetægtsfængslet under sagens efterforskning. Det skyldtes, at de nye forhold om voldtægterne og blufærdighedskrænkelserne mod de tre øvrige kvinder først dukkede op bid for bid under politiets grundige efterforskning af det stærkt usædvanlige arbejdsmiljø i firmaet.

Direktøren blev fundet skyldig i at have udsat de fire unge kvinder for gentagne blufærdighedskrænkelser, ligesom to af dem blev ofre for talrige voldtægter. Blandt andet på en såkaldt sexstrand ved Hundige Havn, hvor op til en snes fremmede mænd var onanerende tilskuere.

De forurettede kvinder blev i øvrigt tilsammen tilkendt en tortgodtgørelse på 410.000 kroner fra direktøren. Heraf fik den første anmelder, der af forsvarsadvokaten blev tilbudt 100.000 kroner for at trække sin anmeldelse tilbage, alene 150.000 kroner tilkendt af retten.