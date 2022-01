I weekenden blev en 82-årig kvinde udsat for tricktyveri i sit eget hjem i det sydøstlige Odense.

Lørdag den 15. januar ringede det på den 82-årige kvindes dør, og på den anden side stod en yngre kvinde på omtrent 35 år.

Kvinden påstod, at hun skulle leje et værelse på adressen, og selvom den ældre kvinde ikke har et værelse til leje, lukkede hun alligevel kvinden indenfor formentlig for at blive lidt klogere på, hvad der var op og ned i sagen.

»Den ældre kvinde lukkede tricktyven indenfor, og lod hende i et øjeblik være alene i det ene rum,« fortæller Ann-Kate Pedersen, der er vicepolitikommisær ved Fyns Politi.

Mens tricktyven var ladt alene, gennemrodede hun et skab. Her tog hun blandt andet en eksta nøgle til den ældre kvindes hjem, der altså ligger i Klokkens Kvarter i Odense.

»Der er formentlig opstået noget forvirring, og den situation har tyven altså udnyttet til at gennemrode et skab,« fortæller Ann-Kate Pedersen.

Tricktyven beskrives som i kvinde på omtrent 35 år af dansk udseende. Hun vurderes til at være mellem 160 og 165 centimeter høj og er almindelig af bygning. Kvinden var lys i huden og havde kort, lyst hår. Hun talte under hele tyveriet dansk.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på 114.