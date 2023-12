Iført en af politiets blå heldragter tager den 65-årige mand plads onsdag eftermiddag plads i retssalen ved Retten i Glostrup, hvor han bliver fremstillet i grundlovsforhør. Sigtelsen bliver så læst op: Politiet mener, at han har dræbt sin hustru ved kvælning på en endnu ukendt måde.

Og det erkender han.

I sigtelsen lyder det, at drabet skal være fundet sted på en adresse i Albertslund 6. december forud for klokken 8.29.

Den 65-årige ser mut ud. Sidder stille og sammenkrummet på sin stol, mens han lytter til anklagerens ord. Via sin forsvarer lader han retten vide, at han gerne vil udtale sig i retten.

Anklageren og forsvareren ønsker dog, at det skal ske for lukkede døre. Uden pressens udsendte i lokalet. Og på trods af protester vælger dommeren at følge den anmodning.

Det er derfor uvist, hvad politiet foreløbige efterforskning har vist, ligesom også motivet for drabet for nuværende bliver holdt hemmeligt for offentligheden.

Københavns Vestegns Politi har da også dagen igennem holdt kortene tæt ind til kroppen.

Fra morgenstunden kunne man oplyse, at man var rykket ud til et mistænkeligt dødsfald i i Albertslund, og at man i den forbindelse havde anholdt en person.

Det skulle senere vise sig at være den 65-årige, der blev iført en dna-dragt og ført væk fra stedet i håndjern, mens politiets teknikere rykkede ind på stedet og begyndte at sikre spor.

I første omgang omtalte politiet sagen som 'et mistænkeligt dødsfald'.

Når politiet efterforsker et dødsfald som mistænkeligt, sker det, når det ikke umiddelbart står klart, om dødsfaldet har en en naturlig årsag, om det skyldes en ulykke, et selvmord eller måske et drab.

Derfor tager man nogle forholdsregler for at sikre eventuelle beviser, såfremt det siden viser sig, at der er tale om en forbrydelse.

Læs også 65-årig mand anholdt for kvindedrab

Efter i timevis at have undersøgt adressen på den københavnske vestegn kom der så en ny melding. Nu mistænkte politiet, at man stod med en drabssag.

I samme ombæring fastslog man, at der ikke er noget, der tyder på, at der har været andre involverede end den 65-årige mand, der blev anholdt klokken 8.29.

Han er nu blevet varetægtsfængslet i fire uger frem til 3. januar. Hans fængsling vil foregå i Vestre Fængsels sygeafdeling, fastslår dommeren.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.