En kvinde blev onsdag formiddag fundet død i Albertslund. I de efterfølgende timer har politiet arbejdet på adressen, hvor der er blevet sikret spor, ligesom man også er skredet til anholdelse af en 65-årig mand.

Det er foreløbigt politiets mistanke, at manden har dræbt kvinden, som han i øvrigt havde en relation til.

»For nu er der ikke mistanke om, at andre er involveret,« lyder det fra Københavns Vestegns Politi på X.

Manden vil senere onsdag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Indtil da har politiet ikke yderligere at sige om sagen, som i første omgang blev meldt ud som et såkaldt mistænkeligt dødsfald.

Det skete, da politiet rykkede ind på adressen i Vindruens Kvarter på den københavnske vestegn.

Her blev der hurtigt sat afspærringstape op i området, mens den 65-årige mand blev iført dna-dragt og ført væk i håndjern.

Når politiet efterforsker et dødsfald som mistænkeligt, sker det, når det ikke umiddelbart står klart, om dødsfaldet har en en naturlig årsag, om det skyldes en ulykke, et selvmord eller måske et drab.

Derfor tager man nogle forholdsregler for at sikre eventuelle beviser, såfremt det siden viser sig, at der er tale om en forbrydelse.

Nu er det altså politiet formodning, at der er tale om en forbrydelse.

Foreløbigt er det uvist, hvad den vurdering beror på. Det vil muligvis komme frem under grundlovsforhøret, såfremt dørene ikke bliver lukket.

Anklagemyndigheden har allerede nu varslet, at man overvejer at begære dørlukning.

