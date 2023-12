En person er onsdag morgen på en adresse i Albertslund blevet fundet død under mistænkelige omstændigheder.

Politiet arbejder i skrivende stund på stedet, og i samme forbindelse er man skredet til anholdelse af en person.

»Pårørende er ikke underrettet, og vi frigiver derfor ikke yderligere oplysninger lige nu,« lyder det fra Københavns Vestegns Politi på X.

Når politiet efterforsker et dødsfald som mistænkeligt, sker det, når det ikke umiddelbart står klart, om dødsfaldet har en en naturlig årsag, om det skyldes en ulykke, et selvmord eller måske et drab.

Derfor tager man nogle forholdsregler for at sikre eventuelle beviser, såfremt det siden viser sig, at der er tale om en forbrydelse.

På billeder fra politiets tilstedeværelse i Albertslund kan man se, at en person er blevet ført væk i en såkaldt dna-dragt.

Den dækker pågældende fra top til tå.

Derudover har personen fået både håndjern og mundbind på.

