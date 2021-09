Det er altid ubehageligt, når man føler, der er nogen, der følger efter en.

Men det er ikke tit, man forestiller sig, at det er en 61-årig kvinde, man er bange for.

Om ikke andet var det tilfældet søndag aften, da politiet modtog en anmeldelse fra et par unge kvinder omkring klokken 20.50.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Kvinderne var blevet utrygge, da en bil havde kørt efter dem i langsom hastighed. Til sidst var kvinderne gået ind ad en sti, hvor bilen ikke kunne komme ind.

Kort efter havde politiet fået øje på den omtalte bil på Gammel Horsensvej. Bilen ignorerede dog politiet, som derfor måtte sætte blink og sirene på.

Velkommen til B.T. i Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32 og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Følg os på bt.dk/aarhus og på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Det fik dog ikke umiddelbart kvinden til at stoppe, hun fortsatte i flere minutter med politibilen efter sig.

Men i et lyskryds ved Viby måtte kvinden holde for rødt, og her fik patruljen hende ud af bilen. Det viste sig at være en 61-årig kvinde, der først nægtede at oplyse sit navn.

Hun blev derfor sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger og for at nægte at oplyse ID til politiet.

Politiet oplyser, at der ikke er nogen fornuftig forklaring på, hvorfor kvinden havde kørt efter flere personer.