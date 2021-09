Det er ikke altid let at finde parkering i Aarhus. Men hvis du har en elblil, bliver det måske lidt nemmere nu.

Entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard har nemlig opsat 20 ladestandere i Ceres Byens p-kælder, og der er flere på vej.

»Vi ønsker at understøtte bilisternes muligheder for at køre grønt, og derfor har vi besluttet at etablere flere ladestandere i Ceres Byens p-kælder,« siger Elise Pinstrup, der er ejendomskoordinator hos A. Enggaard, der står for Ceres Byen, og fortsætter:

»Udviklingen inden for elbiler går stærkt i disse år og kommer kun til at gå endnu stærkere. Derfor er det vigtigt, at vi udvikler parkeringstilbuddene i Aarhus midtby, så udbuddet matcher den stigende efterspørgsel.«

Der er desuden allerede forberedt til, at man kan lave endnu flere ladestandere, så der kan optimeres, når efterspørgslen stiger.

Ceres Byen har Danmarks største p-kælder med plads til hele 1250 biler.

Og det er med god grund, at der investeres i pladser til elbiler.

Elbillismen vokser nemlig markant. For blot fem år siden var der kun 343 nyregistrerede el- eller benzinhybrid-personbiler i de danske hjem. Det tal er dog steget til hele 21.422 fra januar til august i 2021. Det svarer til en stigning på over 6000 procent.