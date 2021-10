En 46-årig svensk mand kunne sammen med sin hustru og søn forlade Retten i Hjørring. Nu vil han flytte familien til England.

Det stod klart, da Eddie-sagen fik et foreløbigt punktum i sagen.

Den 46-årige er blevet kendt skyldig i usømmelig omgang med lig og overtrædelse af våbenloven. Men ikke manddrab, som han har været tiltalt for.

På baggrund af det, som Retten har vurderet i retssagen, fik han ti måneders fængsel. Og da den 46-årige allerede har afsonet sin straf, mens han har ventet på retssagens begyndelse, kunne han tage hjem.

Den 46-årige, hans søn og hustru forlader retten. Foto: Sebastian Døssing Vis mere Den 46-årige, hans søn og hustru forlader retten. Foto: Sebastian Døssing

Selv ville den 46-årige ikke udtale sig, men forsvareren til den 46-årige, Jens Christian Christensen, er ganske tilfreds med dommens udfald.

»Jeg har fået det, som jeg vil have det.«

»Min klient er løsladt. Og ti måneders fængsel … Ja, om det skulle være et år eller ti måneder … Jeg er sådan set af den opfattelse, at det kunne være lige meget. Med den skyldkendelse, der blevet lagt, så er det niveauet. Så jeg er godt tilfreds med, at han er frikendt,« lød det fra forsvareren.

Jens Christian Christensen har flere gange sagt i retten, at hele sagen er forfærdelig. Også for Eddies pårørende. Men én ting har været afgørende, siger forsvareren.

»Han (hans klient, den 46-årige, red.) har gjort en masse dumme ting og hjulpet med at lægge Eddie på bålet, men han er ikke drabsmand,« påpeger Christensen, der siger, at den 46-årige agter at forlade landet.

»Planen er, at han tager til England med sin hustru og søn og får en tilværelse dér,« siger han om sin klient, der tidligere har boet i England sammen med sin britiske kone.

Den 46-årige hjalp drabsmanden, Bengt Johan Reistad, med at placere Eddie på et bål, efter han blev dræbt 9. maj.

Men retten har konkluderet, at det var Bengt Johan Reistad, der dræbte Eddie, hvilket har givet ham en dom på 13 års fængsel.

»Jeg er tilfreds med, at der er én person, som er fundet skyldig i drabet på Eddie, og at vedkommende er blevet straffet med fængsel i 13 år, som er en hård straf,« siger anklager Kim Kristensen og tilføjer:

»Efter min opfattelse var der grundlag for at få begge dømt skyldig i manddrab. Selvfølgelig tager jeg nævninges kendelse til efterretning, og jeg er helt med på, at der var nogle forskellige roller i sagen, og det har retten lagt vægt på.«

Eddie blev dræbt i maj sidste år, da han blev skudt, lagt på et brændende bålsted og forsøgt bortskaffet i to olietønder.

Kim Kristensen har flere gange under retssagen henvist til drabet med voldsomme udtryk:

»Alle drabssager er alvorlige, men den her skiller sig ud ved en særlig form for kynisme og hensynsløshed. Det, at der er affyret flere skud ad to omgange mod ofret – og at vedkommende bliver lagt på et bål i halvandet døgn … Det er særlig kynisk og bestialsk,« lød det fra Kim Kristensen.

Bengt Johan Reistad og hans forsvarer, Karina Skou, har allerede anket dommen:

»Min klient har nægtet sig skyldig hele vejen igennem, og det er også derfor, han har tilkendegivet at anke.«

»Retten mener, at det var bevist, at min klient var skyldig, og det har ikke været vores opfattelse. Målet er at blive frifundet,« har Karina Skou sagt.

Også Anklagemyndigheden vil nu tage stilling til, om den vil anke:

»Nu har vi 14 dage til at overveje ankespørgsmål, og jeg laver indstilling til statsadvokaten, og så tager statsadvokaten stilling til, hvad der skal ske i sagen,« siger Kim Kristensen.