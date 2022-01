Det er nok de færreste, der køber slankepulver for at få en dejlig smagsoplevelse.

Alligevel efterlod købet af slankepulveret F.I.T. C9 i vinteren 2019 tre kvinder med en særligt bitter smag i munden – og potentielt et ødelagt nytårsforsæt.

For slankepulveret, de havde købt på Den Blå Avis af en 44-årig kvinde, var en del af et svindelnummer, og pulveret dukkede derfor aldrig op.

Det vurderede Retten i Odense, da den 44-årige kvinde tirsdag blev idømt 14 dages betinget fængsel for bedrageri.

To af køberne var veninder og havde henholdsvis 18. og 20. februar 2019 hver især købt slankepulveret over Den Blå Avis for 560 kroner, hvorefter de havde overført pengene til den nu dømte kvinde.

En tredje køber overførte kort efter – 1. marts 2019 – et beløb på 600 kroner for samme type slankepulver.

Da de efterfølgende gentagende gange kontaktede sælgeren, efter ikke at have modtaget varen, mødte de ingen reaktion. De fik hverken pengene tilbage eller dokumentation for, at slankepulveret var blevet sendt afsted.

Ved Retten i Odense nægtede den 44-årige sig skyldig og påstod, at hun havde sendt slankepulveret til køberne.

Men den købte retten altså ikke. I stedet blev kvinden dømt til hverken at have haft evnen eller viljen til at sende varen afsted på det tidspunkt, hvor hun altså modtog pengene.

Kvinden er tidligere dømt for et »meget lille« berigelsesforhold, men det fik ikke betydning i den konkrete sag. I stedet var det afgørende, at kvinden gentagne gange havde brugt slankepulveret til svindel – også selvom svindlen omhandlede relativt små beløb.

»Det er ikke beløbsstørrelsen, der gør, at man får fængselsstraf,« siger anklager ved Fyns Politi, Lise Dyrby, og fortsætter:

»Det er, at det er meget kalkulerende sådan at sætte en hel forretning op. Det er det, der udløser fængselsstraffen, for ellers ville forhold i den her beløbsstørrelse give en bødestraf – men det, at man gør en ekstra indsats og vildleder folk på den her måde, det er, hvad der giver en fængselsstraf.«

Omvendt var det en formildende omstændighed, at det er længe siden, svindlen foregik, og at den 44-årige ikke er dømt for noget siden. Derfor blev straffen gjort rent betinget.