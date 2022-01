I intet mindre end 23 år har Merete Hansen drevet et stort og succesfuldt cateringfirma med tilhørende selskabslokaler.

Men nu er det slut.

Efter længere tids sygdom har Merete Hansen nemlig måttet sande, at det ikke længere går. Hun har derfor pr. 1/1 – 2022 opsagt sin virksomhed Havnens Gourmet, der ligger i Åsum i det østlige Odense. Det skriver hun i et opslag på Facebook.

»Det har været en rejse uden lige. Fantastiske gæster, samarbejdspartnere og personale har været med til at gøre Havnens Gourmet til det, den var,« skriver Merete Hansen i opslaget og fortsætter:

»Det er derfor med blødende hjerte, at jeg fortæller, at det ender her.«

På virksomhedens hjemmeside fremgår det også, at det ikke længere er muligt at afholde fester eller bestille catering fra Havnens Gourmet.

»Indehaver af Havnens Gourmet, Merete Hansen, er en stolt kvinde, der gennem sin store faglige kunnen og sit engagement driver Havnens Gourmet,« skriver Havnens Gourmet selv på sin hjemmeside om Merete Hansen.

»Merete er en kreativ person, der sætter en ære i, at såvel menu som omgivelser går op i en højere enhed, og at gæsten altid er i højsædet,« står der videre om den nu tidligere indehaver.

Ud fra den beskrivelse må det derfor være ekstra hårdt for Merete Hansen at skulle sige farvel efter 23 år i branchen.

»Jeg takker af hjertet for denne rejse og de eventyrer, jeg har fået lov til at være en del af. Jeg ønsker alle et godt nytår og al det bedste fremadrettet,« afslutter Merete Hansen sit opslag.

Havnens Gourmet har tidligere ligget på Odense Havn, men rykkede senere til Åsum, hvor den altså ligger i dag.