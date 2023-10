Politiet er langt fra tilfreds med sig selv i sagen om den 41-årige mand, der en julidag i en blodrus på Psykiatrisk Center Glostrup dræber sin behandler og sårer to andre.

Sagen har da også givet anledning til selvransagelse hos politikredsen.

I et svar til Folketingets Retsudvalg opruller Københavns Vestegns Politi hændelsesforløbet forud for drabet 21. juli.

Tidslinjen starter allerede 10. juni, hvor politiet to gange anholder manden, der tidligere er blevet idømt en behandlingsdom for et røveri i 2014. Denne gang drejer anholdelserne sig om først hærværk og så vold og trusler.

Ved første anholdelse bliver manden først afhørt og så løsladt, fordi man ikke er opmærksom på behandlingsdommen.

30 minutter går der, før der endnu en gang tikker en anmeldelse ind til politiet vedrørende den 41-årige, og nu beslutter man så at indlægge ham på psykiatrisk.

Her er han så indtil 3. juli.

Tre dage senere kontakter den psykiatriske afdeling så politiet med en anmodning om at få den 41-årige efterlyst. Anmodning lander hos politiet 13.44 og 'sidst på aftenen' bliver der så oprettet en reel efterlysning.

Urets visere har netop passeret midnat 7. juli, da en patrulje bliver sendt til den 41-åriges adresse. Man han er der ikke, så politiet forlader atter stedet.

Godt ti timer senere kigger endnu en patrulje så forbi adressen i Taastrup, men heller ikke denne gang er den 41-årige at finde nogen steder.

Og så gør man ikke mere.

'Efterfølgende ses der ikke foretaget nogen tiltag fra politikredsens side. Det er Københavns Vestegns Politis vurdering, at dette ikke er tilfredsstillende,' lyder det i svaret til Folketingets Retsudvalg.

Tidslinje Januar 2014: Den i dag 41-årige idømmes en behandlingsdom for et røveri.

10. juni 2023: Ved to episoder begår den sigtede ifølge politiet hærværk, vold, trusler og en overtrædelse af knivloven. Først løslades han efter afhøring. Senere indlægges han på psykiatrisk.

3. juli 2023: Den 41-årige forlader psykiatrisk.

6. juli 2023: Politiet modtager fra psykiatrisk en anmodning om at efterlyse den 41-årige med henblik på genindlæggelse.

7. juli 2023: To gange kører patruljer forbi hans hjem i Taastrup, men han er ikke hjemme.

21. juli 2023: Den 41-årige dukker bevæbnet med kniv op på Psykiatrisk Center Glostrup og dræber en kvindelig læge samt sårer to andre.

22. juli 2023: Den 41-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør, hvor han erkender drab og grov vold. Han bliver efterfølgende varetægtsfængslet.

1. august 2023: Københavns Vestegns Politi udsteder et lokal action card, der skal sikre optimal håndtering af eftersøgte.

11. august 2023: Politiet sigter den 41-årige for endnu et forhold. Denne gang vedrørende en 'hændelse' 14. juli.

4. september 2023: Politiet og Region Hovedstadens Psykiatri holder et møde med henblik på kortlægning af forløbet og læringspunkter for begge myndigheder.

Det er først 21. juli, da den 41-årige går knivamok på Psykiatrisk Center Glostrup, at politiet igen får fingrene i ham.

Klokken er omkring 12.10, da han bevæbnet med kniv overfalder og dræber sin kvindelige behandler ved hovedindgangen og kantinen i bygningen. Samtidig får han stukket en anden ansat i armen, mens en tredje bliver ramt af knivstik i både lunge og milt, hvorefter den 41-årige flygter fra stedet.

Flugten bliver dog kortvarig, da politiet allerede klokken 12.45 skrider til anholdelse.

Da han dagen derpå bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, er det tydeligt for enhver, at der er tale om et meget sygt menneske.

I retten erkender han blankt, at han har dræbt sin læge.

»Jeg var nødt til det. Hun var der kun for at provokere og ødelægge min behandling. Hun gad ikke gå på pension,« fortæller han blandt andet.

Han nægter sig dog skyldig i drabsforsøg på de to andre. Her erkender han kun grov vold.

Det er også under grundlovsforhøret, det kommer frem, at den 41-årige de seneste uger har været efterlyst i politiets systemer.

I kølvandet på drabet og drabsforsøgene har Københavns Vestegns Politi iværksat en intern undersøgelse, som altså fastslår, at forløbet ikke har været tilfredsstillende.

Derudover er der blevet indført nye procedurer, der skal sikre, at der rent faktisk bliver fulgt op på sager, 'hvor personer søges og vurderes som farlige', og så arbejder man for at styrke samarbejdet med Region Hovedstaden, lyder det.

I svaret til retsudvalget konstaterer justitsminister Peter Hummelgaard, at politiets utilstrækkelige ageren i sagen 'selvsagt er utilfredsstillende'.

Han anerkender dog, at sagen har givet anledning ændringer.

'De iværksatte tiltag kan selvsagt ikke rette op, at politiet har begået fejl i den konkrete sag, men vi skylder både ofrene og deres pårørende at gøre alt i vores magt for at undgå, at det sker igen,' lyder det afsluttende fra justitsminister Peter Hummelgaard.

