Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er det mest voldsomme, jeg nogensinde har oplevet. Jeg har aldrig nogensinde set så meget blod.«

Ordene stammer fra den 33-årige mand, der tirsdag formiddag har indtaget den midterste plads i retssal 13 i Retten i Odense. Han er som den eneste af sagens fem tiltalte ikke tiltalt for det Vollsmose-skyderi, der i 2020 kostede en uskyldig mand livet.

Han blev derimod selv ramt i kugleregnen. I ryggen og hoften. Og i psyken.

Efter skudepisoden, som fandt sted ved Egeparken i Vollsmose 24. juni 2020 og frarøvede Abdinur Mohamed Ismail livet, har den 33-årige lidt af ptsd og angst.

31-årige Abdinur Mohamed Ismail blev foran sit eget hjem i Egeparken i Vollsmose tilfældigt drabsoffer, da han 24. juni 2020 blev ramt af skud, fordi han kom fysisk imellem to odenseanske bandegrupperingers brutale opgør. Foto: Privat Vis mere 31-årige Abdinur Mohamed Ismail blev foran sit eget hjem i Egeparken i Vollsmose tilfældigt drabsoffer, da han 24. juni 2020 blev ramt af skud, fordi han kom fysisk imellem to odenseanske bandegrupperingers brutale opgør. Foto: Privat

Retssagen gør, at han genoplever nogle traumer, fortæller hans forsvarer indledende på sagens anden retsdag.

Derfor har hun også aftalt med sin klient, at han skal signalere, hvis han har brug for en pause, mens han forklarer, hvad der skete den blodige juniaften for to år siden.

»De skyder overalt. Det er ikke kun mig, de er ude efter. Jeg var måske målet …« siger han.

Han har svært ved at huske, hvad der præcist gik forud for skyderiet. Der havde i tiden op til været nogle diskussioner frem og tilbage. Hvem diskussionerne var med, ønsker han ikke at sige.

Fra et overvågningskamera i Egeparken i Vollsmose umiddelbart inden drabet på den uskyldige Abdinur Mohamed Ismael.Foto: Fyns Politi Vis mere Fra et overvågningskamera i Egeparken i Vollsmose umiddelbart inden drabet på den uskyldige Abdinur Mohamed Ismael.Foto: Fyns Politi

Men det var ikke desto mindre på baggrund af diskussionerne, han denne aften var mødt op i Egeparken i Odense-bydelen Vollsmose denne aften.

»Jeg nåede lige at komme, talte med manden i fem-ti minutter. Bang, så var jeg nede,« forklarer han.

Og bang. Så var Abdinur Mohamed Ismail nede. Ramt i hovedet.

Han døde kort efter. Og havde intet med det, som Fyns Politi betragter som en bandekonflikt mellem Korsløkkegruppen og Vollsmosegruppen, at gøre. Han var uskyldig. Og blot på vej hjem efter fyraften.

Her flygter de to mænd fra Korsløkkegruppen, der blev skudt efter af Vollsmosegruppen i Egeparken. De to mænd blev ikke ramt, men det gjorde den uskyldige 31-årige Abdinur Mohamed Ismael, som tilfældigvis kom imellem i krydsilden mellem de rivaliserende bander. Foto: Fyns Politi Vis mere Her flygter de to mænd fra Korsløkkegruppen, der blev skudt efter af Vollsmosegruppen i Egeparken. De to mænd blev ikke ramt, men det gjorde den uskyldige 31-årige Abdinur Mohamed Ismael, som tilfældigvis kom imellem i krydsilden mellem de rivaliserende bander. Foto: Fyns Politi

Den 33-årige kendte godt Abdinur Mohamed Ismail. De var barndomsvenner.

Derfor, forklarer den 33-årige for retten, gjorde det ham også ondt at høre det opkald, den dræbte barndomsven nåede at foretage til politiet, før han trak vejret for sidste gang.

Han fik det dårligt, fortæller han.

De fire andre af sagens hovedpersoner er tiltalt for at stå bag selve drabet. Og for at forsøge skyde og dermed dræbe nogle andre personer. De er den 33-åriges slægtninge og bekendte.

Læs også Brutalt Vollsmose-drab: Tiltalte med alenlangt synderegister

Alle nægter de sig skyldige i drabet.

Selv er den 33-årige tiltalt for våbenbesiddelse. Hvilket han nægter.

Anklageskriftet består af i alt ti forhold. Forhold, der foruden drab og drabsforsøg også tæller vold, afpresning, og indbrud. Forholdene er fordelt mellem de i alt fem tiltalte.

Sagen kører som en nævningesag og forventes foreløbig at strække sig over 22 dage i løbet af august, september og oktober.

Går alt efter planen, falder der dom sidst i oktober.