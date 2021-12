Han kunne ikke genkende sig selv på et af de mange overvågningsbilleder, anklageren viste fra et røveri begået i Nordhavn i september.

Faktisk havde han slet ikke kendskab til området, hvor det fandt sted, forklarede han.

Alligevel fandt domsmandsretten det bevist, at det var netop den 19-årige, der havde gjort sig skyldig i et af efterårets mange urrøverier, B.T. løbende har beskrevet, da han frarøvede en mand sit Omega Speedmaster-ur til knap 100.000 kroner.

Og for det skal han ikke alene straffes med fængsel. Han skal også udvises, lød afgørelsen.

Onsdag eftermiddag indtog en 19-årig mand fra Marokko anklagebænken i Københavns Byret. Tiltalt for både røveri, tyveri og ulovlig besiddelse af hash.

Sidstnævnte forhold erkendte han. Men i de andre nægtede han sig skyldig. Også selvom anklagemyndigheden kunne fremvise overvågningsbilleder fra både tyveri og røveri.

Sidstnævnte blev begået omkring klokken fire om natten 5. september. Her var ofret og hans hustru netop kommet ind i lobbyen i den bygning, de bor i, da den 19-årige fulgte efter dem ind.

Forurettede forklarede for retten, at en ung mand, som de mistænkte for at være en festglad gæst i bygningen, var gået hen for at danse med hans hustru.

Da gerningsmanden efterfølgende havde taget fat i hans arme og voldsomt trukket ham frem og tilbage i en form for dans, bemærkede han, at hans armbåndsur var gået op.

I et hårdt træk blev det revet af hans håndled, førend gerningsmanden løb mod udgangen. Ofret fulgte i første omgang efter, men fik øje på en formodet medgerningsmand og stoppede derfor.

Tilbage stod han i lobbyen med blod på hånden fra de rifter, der var opstået, da det ur, han havde fået i 50-års fødselsdagsgave, var blevet revet fra ham.

Selve røveriet varede ikke meget mere end 30 sekunder, fremgik det af de to overvågningsvideoer, anklageren afspillede under sin dokumentation.

Herefter gik hun videre til at argumentere for, at den 19-årige skulle idømmes mindst otte måneders fængsel.

Forsvareren plæderede for sin klients uskyld, hvad angik tyveri og røveri. Og argumenterede for, at skulle domsmandsretten finde ham skyldig, skulle han ikke idømmes mere end fire måneders fængsel.

Da dommeren gav den 19-årige mulighed for at få det sidste ord inden votering, greb han muligheden med det samme.

Han fortalte, at han vitterligt ikke kunne huske, at han skulle have gjort sig skyldig i røveriet ved The Silo. At han mistænkte, at de havde fat i den forkerte.

Og at han gerne ville have asyl i Danmark.

»Jeg er ikke en person, der laver ballade. Giv mig en chance. Jeg er stadig ung.«

»Jeg lover, det er sidste gang, I møder mig her,« henvendte han sig til domsmandsretten, der kort efter forlod lokalet.

Efter godt et kvarter vendte de tilbage, hvorefter dommen lød: Den 19-årige var fundet skyldig i samtlige tre forhold. Særligt videomaterialet havde været afgørende for dommen, forklarede retsformanden.

Seks måneders fængsel, udvisning og seks års indrejseforbud lød straffen, som den 19-årige efter et kort snak med sin forsvarer modtog.

Som det sidste, inden han forlod retssal 13 iført håndjern, bad han sin forsvarer række ud til Udlændingestyrelsen, som allerede én gang har afvist at give ham asyl, fordi han udeblev fra sagsbehandlingen.