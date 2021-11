Mindst fem vidner har fortalt, at de blev presset af en lokal imam til at påpege på deres 30-årige ven som gerningsmanden bag et skuddrab i det vestlige Aarhus sidste år. Alligevel er den 30-årige torsdag blevet kendt skyldig i drabet.

Tilhørsrækkerne i det store retslokale på Vestre Allé i Aarhus var fyldt op med familie til både den tiltalte og den afdøde 21-årige, da skyldkendelse blev læst op af dommer Anne Segato.

Haben Kahsai kendes skyldig i syv ud af de otte forhold, som han er tiltalt for, og mest i øjenfaldende drabet på den 21-årige mand, som ligesom ham selv kom fra Trillegården i det vestlige Aarhus, og han samtidig har mange fællesvenner med.

Haben Kahsai har hele vejen igennem retssagen nægtet sig skyldig, men alle dommere og fem ud af seks nævninge var enige: Skyldig.

