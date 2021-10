Han har udpeget en 30-årig mand fra Aarhus Vest som gerningsmand til et drab på en ung mand sidste sommer, men ved onsdagens retsmøde tog sagen en meget stor drejning.

Vidnet forklarede ved dagens retsmøde, at han blev tvunget til at pege på den 30-årige af en lokal imam fra Aarhus Vest.

Omkring to uger efter drabet på en 21-årig mand fra Trillegården i Aarhus, gik en håndfuld drenge til politiet og fortalte, at deres 30-årige ven stod bag drabet. Nu bliver forklaringen trukket tilbage.

»Han pressede ord ind i min mund: 'I skal gå ind og sige, at det er ham ellers får I et langt og ulykkeligt liv',« forklarede det første af seks vidner, som det onsdag var meningen skulle afgive forklaring i retten i Aarhus.

Manden, som var iført et lysegråt joggingsæt af mærket Fila og en sort dunjakke, forklarede, at han kort efter drabet blev kontaktet af en imam fra området, som ville mødes med ham.

På det tidspunktet vidste de ikke, hvem der stod bag drabet på hans 21-årige ven, men der gik en masse rygter.

Vidnet og imamen mødtes ved en lokal moské, og gik om i baglokalet, og her skal imamen, ifølge vidnets forklaring, have presset ham til at gå til politiet og sige, at det var den 30-årige tiltalte, som havde skudt den 21-årige.

Vidnet var både gode venner med den dræbte og den 30-årige mand, der nu sidder tiltalt for drabet.

I baglokalet skulle imamen have sagt følgende:

»Han fortæller mig, at det er xx (den 30-årige tiltalte, red), der har gjort det. Hvis vi ikke går ind og vidner, så ryger vi direkte i helvede og får et langt og ulykkeligt liv,« lød det fra ham i retten.

Ifølge vidnet havde imamen en konflikt med den 30-årige.

»Han kunne bare ikke lide ham.«

»Det kunne jeg høre på måden han fik os til at putte ord i vores mund, som vi skulle sige anden gang på politistationen. Der var meget had i manden. Det var meget mærkeligt,« lød det fra vidnet.

Sagen kort Mandag den 25. oktober begyndte retssagen mod den 30-årig mand, som er tiltalt for at stå bag drabet på den 21-årige mand, som 25. september 2020 blev skuddræbt i området omkring Kappelvænget 6 i Aarhus Vest

Den 30-årige nægter sig skyldig

Normalt er straffen for drab omkring 12 år, men fordi manden er tiltalt efter en særlig skærpende paragraf i straffeloven, så risikerer han, at straffen forhøjes med det halve. Det skyldes, at skuddene er affyret på et offentligt tilgængeligt sted.

Den 30-årige er desuden tiltalt for, sammen med to andre mænd og flere 'uidentificerede gerningsmænd' med tilknytning til Trillegårdsgruppen, 15 dage tidligere, at have været en del af et voldeligt overfald på en parkeringsplads ved Rydevænget.

Det nægter han sig også skyldig i.

Anklagemyndigheden mener ikke, at der er sammenhæng mellem drabet på den 21-årige og episoden på parkeringspladsen.

Episoden ved Kappelvænget skete nemlig internt mellem medlemmer af Trillegårdsgruppen, mens episoden 15 dage tidligere, udspillede sig mellem de to rivaliserende grupper: Brabrandgruppen og Trillegårdsgruppen.

To mænd er allerede blevet idømt hhv. et år og to måneder og 10 måneder for at være en del af overfaldet på parkeringspladsen, men de blev ikke dømt efter den strafskærpende bandeparagraf 81a, som gør, at straffen kan forhøjes med op til det dobbelte, da retten ikke mente at overfaldet var egnet til at kunne starte en konflikt mellem grupperingerne.

Anklagemyndigheden er uenig i den vurdering og har derfor anket sagen til Landsretten.

Alligevel gik han sammen med en flok andre drenge, som imamen, ifølge ham også havde truet, til politiet og udpegede den 30-årige som drabsmanden.

»En imam er meget stærkt i et område, så han har mange mennesker med ham, så hvis man bliver uvenner med ham, så bliver man også uvenner med alle dem.«

I dag siger vidnet, at han ikke ved, hvem der skød den 21-årige mand.

De seks mænd, som det onsdag er planen alle skal vidne i sagen, var alle med til at fragte den 21-årige til sygehuset efter, at han den 25. september sidste år blev skudt i maven udenfor en café på Kappelvænget 6 i det vestlige Aarhus.

Efterfølgende blev de alle anholdt på sygehuset og kørt til politigården. De blev dog alle løsladt igen.

Flere vidner i sagen skal afhøres onsdag. B.T. følger sagen.