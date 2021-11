En tidlig vintermorgen i februar 1996 blev et koldblodigt mord begået i Orlando.

Som enhver anden morgen var 31-årige Terence Leslie Paquette stået tidligt op, for at åbne Lil' Champ Food Store, hvor han arbejdede som butikschef. 5.39 stemplede han ind.

En lokal forbipasserende undrede sig, da han bemærkede, at butikkens lys endnu ikke var tændt, da klokken var lidt i syv. For åbningstiden var klokken seks.

Men denne morgen, 3. februar 1996, åbnede butikken aldrig.

Den forbipasserende delte sin undren med politiet, og kort tid efter var der betjente til stede, og da de langt om længe fik adgang til butikken, var det et brutalt syn, der ventede dem.

På toilettet fandt de Terence Leslie Paquette. Død og dækket af blod. 73 gange var han blevet stukket, og hans hals var tilmed skåret over.

»Det var en meget gruopvækkende, voldelig scene,« sagde detektiv Brian Savelli fra Orange County Sheriff's Office, ifølge WFTV, i en video om sagen.

Uden vidner i dagen var det vanskeligt for politiet at spore sig frem til, hvem der havde taget livet af Paquette.

Sagen forblev uopklaret.

Da Orange County Sheriff's Offices i 2019 kunne indfri en ny cold case-enhed, der skulle tage sig af uopklarede sager, blev mordet fra 1996 et af fokuspunkterne.

Brian Savelli, som var en del af enheden, fik ideen om at se nærmere på genetisk slægtsforskning.

Metoden, hvor man kan bruge en kendt dna-profil til at omdanne et stamtræ til den ukendte mistænkte, blev populær som efterforskningsværktøj i 2018, da californiske myndigheder brugte den til at identificere den berygtede Golden State Killer efter adskillige år.

»Jeg tænkte bare, at når nogen blev stukket 73 gange, må der være yderligere dna, som ikke var ofrets,« sagde Savelli ifølge WFTV.

Og ganske rigtigt. På gerningsstedet var der blevet fundet flere bloddråber, der ikke tilhørte offeret.

Mere end 23 år efter blev dna-prøven fra bloddråberne gendannet i 2019.

Stamtræet, der efterfølgende kunne dannes, indikerede, at blodprøverne kom fra en person med genetiske bånd til både Kenneth Stough Sr og hans kone, hvilket ledte dem i retning af parrets tre børn, heriblandt Kenneth Stough Jr.

Han og Terence Leslie Paquette havde i 1996 nærmest været naboer. Udover det, så var de også tidligere kollegaer i selvsamme butik, Paquette blev myrdet i.

Med disse indicier fik myndighederne lov til at overvåge Kenneth Stough Jr.

Da Brian Savelli en dag fangede ham i at smide en affaldssæk i skraldespanden, tog han hurtigt sagen i egen hånd og undersøgte sækkens indhold. I affaldsposen gemte der sig flere øldåser af mærket Budweiser.

Spyt på de øldåser resulterede i, at den nu 54-årige Kenneth Robert Stough Jr. nu er anholdt og anklaget for at have dræbt Terence Leslie Paquette 3. februar 1996.