For en 24-årige mand er det slut med natlige byture i hele ni måneder, efter at han er blevet dømt skyldig i en voldssag.

Det vil sige, at han fra midnat til kl. 05 overhovedet ikke må opholde sig på barer, restauranter og steder, hvor der serveres alkohol.

Sådan lyder dommen ved Retten i Helsingør – og det er ifølge Nordsjællands Politi første gang, at der i politikredsen er blevet ført en sag om opholdsforbud i nattelivet.

Den 24-årig mand fra Nivå fik desuden fem måneders ubetinget fængsel for at have slået og sparket flere personer ved Stürups Plads i Helsingør. Han blev også dømt for at have knust en rude og for hashbesiddelse.

»Jeg er yderst tilfreds med, at retten har valgt at følge Anklagemyndighedens påstande både med hensyn til strafudmåling og nedlæggelse af forbud mod at færdes i nattelivet,« siger anklagerfuldmægtig Dersim Bicen fra Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi.

Det er en ny lov, der trådte i kraft 1. juli i år, som giver mulighed for at give folk forbud mod at opholde sig på offentlige steder, hvor der serveres alkohol og i såkaldte nattelivszoner, der kan blive udpeget af politiet.

Den 24-årige mand har endnu ikke taget endeligt stilling til, om han vil anke dommen.