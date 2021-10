Det blev pludselig en noget atypisk mandag morgen for medarbejderne i Fakta i Skødstrup.

Kl. 8.30 kontaktede personalet politiet og fortalte, at der stod en 19-årig meget aggressiv mand, som havde stjålet øl fra butikken og derefter begået vold mod en medarbejder.

Det fremgår af Østjylland Politis døgnrapport.

Den unge mand var gået ind i Fakta og havde fundet en 12-pack øl, som han prøvede at få med derfra uden at betale for den.

En butiksansat konfronterede derfor den unge mand med favnen fuld af øl. Det reagerede han ikke just positivt på.

Her kastede den 19-årige ifølge personalet øllene efter medarbejderen, som ramte vedkommendes ben. Da medarbejderen fortsat holdt ham tilbage, kvitterede den 19-årige med at uddele knytnæveslag.

Det lykkedes efterhånden for personalet at tilbageholde manden, indtil politiet kom frem.

Da betjentene ankom til Fakta blev den 19-årige sigtet for butikstyveri og vold.

Medarbejderen, der var blevet slået, var ikke umiddelbart kommet noget til.