Læge Gitte Anna Madsen står midt i det kaos, der udspiller sig på Aarhus Universitetshospital lige nu. Patienterne vælter ind, men der mangler sengepladser.

Det er virkeligheden i øjeblikket, og det bliver kun værre i de kommende måneder. Gitte Anna Madsen oplever krisen på nærmeste hold som læge på lungemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Hun frygter, hvad der sker, når vinterkulden for alvor tager fat i vores immunforsvar.

Hun og hendes kolleger på sygehuset er nemlig allerede så pressede, at der ikke er råd til, at coronavirus og andre luftvejsinfektioner får tag i befolkningen i de kolde måneder, der nærmer sig.

»Vi står hele tiden og skal prioritere ude ved sengepladserne. Jeg frygter, at vi kommer ind i en periode nu, hvor man sender syge mennesker hjem, fordi der mangler senge,« siger Gitte Anna Madsen, der er formand for Lægeforeningen i Region Midtjylland, til B.T.

Hun har en bøn til politikerne. Find en løsning, inden det går helt galt.

Det er ikke nyt, at Aarhus Universitetshospital står med en række alvorlige udfordringer.

Senest har B.T. beskrevet, at kirurger må aflyse og udskyde operationer, selvom de har frie hænder. Det skyldes, at de mangler sygeplejersker på afdelingen, der er et afgørende element på både operationsgangen og på sengeafsnittet.

Mangel på personale er også et af de helt store problemer ifølge Gitte Anna Madsen. Som konsekvens af dette oplever hun en særlig stor mangel på senge på de medicinske afsnit, hvor akutpatienter flyttes ud, hvis de har indlæggelseskrævende sygdomme.

»Set fra en læges stol, så skal der noget handling på bordet, fordi et sygehus kan ikke løbe rundt uden nok hænder, og der er lukket senge, blandt andet fordi der mangler sygeplejersker på afdelingerne,« forklarer hun.

Hun oplever helt konkret, at der er flere opgaver, end de har hænder til. Derfor efterlyser hun politisk handling.

»Hvad skal vi gøre, når vi står derude og sengene er fyldt op. Hvad gør vi den dag, når både AUH og de andre regionssygehuse er fyldt op,« spørger hun.

Gitte Anna Madsen mødte på arbejde i sidste uge og fik at vide fra kollegaer, at der fra søndag til mandag havde været helt rædselsfuldt derude, fordi de ikke havde plads til patienterne.

Der blev indkaldt til møde for at undersøge, hvilke andre regionssygehuse, der kunne hjælpe.

»Men alle er pressede,« siger Gitte Anna Madsen.

Når der er for mange patienter i forhold til det personale, de har, så skal enhver læge, sygeplejerske og andre sundhedsprofessionelle passe og behandle flere patienter, og det betyder, at patienterne må vente længere på at få behandling.

»De patienter, der kommer ind på akutafdelingen, som har behov for længerevarende behandling, hober sig op. Der bliver en prop i akutafdelingen. Når man kan se, at de næste kommer ind, er det et hårdt pres at arbejde under.«

Løsningen ligger ifølge hende nu politisk. For der mangler personale, herunder også speciallæger.

Men Gitte Anna Madsen frygter, at perioden med covid-19 og bemandingsproblemer betyder, at færre er interesserede i at arbejde i sundhedsvæsenet

Derfor beder hun politikerne om tage det alvorligt nu, inden sundhedsvæsnet for alvor kollapser.

På torsdag vil administrationen i Region Midtjylland præsentere en handlingsplan, der med økonomisk støtte fra regeringen skal få bugt med de pukler, som er blevet opbygget i sundhedsvæsnet blandt andet efter covid-19, sygeplejestrejke og RS-virus.

Det kom frem i dag efter et møde mellem Danske Regioner og sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Men det kræver stadig, at de eksempelvis kan få sygeplejersker til at tage arbejde på sygehusene.