Onsdag aften skete noget af et solouheld på Ribevej i Sønderjylland.

En 18-årig pige var alene ude at køre i en sort bil af mærket Mazda, da det pludselig gik helt galt.

Af uvisse årsager kørte hun ud af vejbanen, og bilen væltede om på siden.

»Vi fik anmeldelse klokken 20:46 om færdselsulykke. Da vi kommer der ud, er den 18-årige chauffør fastklemt inde i bilen, så hun kunne ikke selv komme ud,« siger Erik Lindholdt, som er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Her ses redningsarbejdet med at få pigen ud af den væltede bil. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Her ses redningsarbejdet med at få pigen ud af den væltede bil. Foto: Presse-fotos.dk

Heldgivs var det, fordi hun var spændt fast i selen, at hun ikke kunne komme ud af den væltede bil. Selen kunne nemlig ikke åbnes af hende selv.

»Man kan sige, at det var godt hun havde sele på. Hun er kørt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, men der er ikke sket noget alvorligt med hende,« siger vagtchefen.

Hvad der er årsag til, at hun pludselig kørte galt, er fortsat ikke meddelt vagtchefen.

Han fortæller dog, at det ikke ser ud til, at hun var påvirket af hverken alkohol eller stoffer.