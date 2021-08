Deres varer kan findes i alle danske supermarkeder: Frostpizzaer som Ristorante og Casa di Mama, desserter, kager, buddinge-mix, kageblandinger og meget mere.

Fælles for varerne er, at de alle bærer navnet Dr. Oetker. En verdensomspændende virksomhed, som de seneste måneder har været centrum for en vild familiefejde i en af Tysklands rigeste familier. En fejde, som nu splitter giganten i stumper.

For det, der bedst kan betegnes som uenigheder og skænderier mellem søskende, har fået markante konsekvenser for Dr. Oetker, der har 36.000 ansatte i 40 lande og er værdisat til 60 milliarder kroner, skriver blandt andre The Times.

For at forstå, hvad der egentlig er sket, må vi starte i fortiden.

Rudolf August Oetker var Waffen SS og direktør for Dr. Oetker. Hans otte børn har netop splittet selskaber op efter en flere år lang familiefejde. Foto: OLIVER WEIKEN Vis mere Rudolf August Oetker var Waffen SS og direktør for Dr. Oetker. Hans otte børn har netop splittet selskaber op efter en flere år lang familiefejde. Foto: OLIVER WEIKEN

Dr. Oetker blev grundlagt i 1891 af August Oetker, som købte et apotek i Bielefeld i Tyskland og udviklede sit egen bagepulver. Det blev starten på et imperium.

Forretningen voksede, men det var under barnebarnet Rudolph Augusts ledelse, at Dr. Oetker for alvor tog et kvantespring – og via hans ægteskaber, at kimen til nutidens fejde blev lagt.

Rudolph August var medlem af Waffen-SS, da han blev direktør for Dr. Oetker i 1944.

Han overtog firmaet i en periode, hvor Dr. Oetker nød enormt godt af Nazityskland, som hyrede Dr. Oetker til at levere varer til den tyske hærs feltkøkkener, ligesom Dr. Oetker fik adgang til råvarer, der gjorde det muligt at producere kagemix til den hårdt prøvede tyske befolkning.

Efter det massive økonomiske rygstød fra tiden med nazisterne fortsatte Rudolph August efter krigen med at udvide Dr. Oetkers imperium, mens han førte et omtumlet privatliv.

Det blev til tre forskellige hustruer, med hvem han i alt fik otte børn. Det første barn blev født i 1940. Det sidste i 1979.

Det er disse børn, som i dag har kastet virksomheden ud i kaos.

For da Rudolph August i 2007 døde i en alder af 90, efterlod han 12,5 procent af firmaet til hver af sine otte børn og udstyrede dem alle med vetoret for at sikre, at alle beslutninger skulle være enstemmige.

Dr. Oetker fik et økonomisk rygstød af nazi-regimet under Anden Verdenskrig. Foto: NATIONAL DIGITAL ARCHIVE POLAND Vis mere Dr. Oetker fik et økonomisk rygstød af nazi-regimet under Anden Verdenskrig. Foto: NATIONAL DIGITAL ARCHIVE POLAND

Richard Oetker, August Rudolphs ældste søn, blev placeret i spidsen for børneflokken.

Han blev landskendt, da han som 25-årig i 1976 blev kidnappet og kun slap med livet i behold – men med varige skader på hofter og lunger – fordi hans far, Rudolph August, betalte 21 millioner deutschmark i løsesum.

Men selv ikke den hærdede Richard Oetker kunne redde Dr. Oetker-koncernen fra at smuldre sammen i kaos.

Allerede kort efter Rudolph Augusts død i 2007 begyndte tingene at køre af sporet.

Hans otte børn kunne ikke blive enige om noget som helst og dannede to lejre, skriver et væld af tyske medier.

På den ene side står de fem ældste børn fra Rudolph Augusts to første ægteskaber, mens de tre yngste børn fra det sidste ægteskab står på den anden.

Allerede i 2017 kom det første tegn på, at noget var under opsejling, da Dr. Oetker frasolgte containerrederiet Hamburger Süd til danske Mærsk i en handel til 27,7 milliarder kroner.

Og i slutningen af juli i år bristede boblen så endegyldigt.

Dr. Oetker er et velkendt, internationalt brand. Nu splittes det op. Foto: OLIVER KRATO Vis mere Dr. Oetker er et velkendt, internationalt brand. Nu splittes det op. Foto: OLIVER KRATO

Et af Tysklands største brands splittes op, lød det i en pressemeddelelse.

De to grupper af børneflokkens kommende besiddelser siger lidt om, hvad det egentlig er for en gigantisk virksomhed, der er kommet ud af deres oldefars bagepulvereventyr.

De tre yngste, Alfred, Carl Ferdinand og Julia Johanna, får Henkell og Co, som laver mousserende vine, Martin Braun, som er et firma med bageingredienser, en kemifabrik, en række luksushoteller og hele familiens betydelig samling af kunst.

De fem ældste børn, Richard, Philip, Rudolf, Markus og Ludwig får den største del af Dr. Oetker, som blandt andet er delen med frostpizzaer, kager, pulverblandinger, Radeberger-gruppens bryggerier, en række hoteller og en tjeneste, der leverer alkohol til døren.

I en pressemeddelelse meddeler familien, at opsplitningen sker i år, og at det ikke kommer til at påvirke de ansatte.

De erkender i samme meddelelse, at opsplitningen sker for at sikre, at de forskellige grupper i familien kan føre deres ideer ud i livet uhindret.