Flaget er på halvt. Elever er samlet ude foran Aarhus Handelsgymnasium, hvor der også er tændt lys, og en masse roser er placeret foran hovedindgangen.

Søndag aften omkring klokken 21, blev en 18-årig mand nemlig udsat for et knivstikkeri. Politiet forsøgte at yde førstehjælp, da de ankom til stedet, men den 18-åriges liv stod ikke til at redde, og han afgik efterfølgende ved døden.

Den 18-årige var elev på Aarhus Handelsgymnasium i Viby, det bekræfter ledelsen over for B.T. Aarhus.

»Når et ungt menneske går bort på tragisk vis, påvirker det os alle – både elever og ansatte. Vores tanker går til familie og venner,« siger Hans Henning Nielsen, uddannelsesdirektør Aarhus Business College.

Blomster foran Viby Gymnasium. Vis mere Blomster foran Viby Gymnasium.

Alle 1000 elever blev orienteret mandag morgen. En del af dem havde ikke hørt den tragiske nyhed, da de mødte ind. De blev forklaret, hvad der var sket, og derefter blev der afholdt et minuts stilhed.

»Der var meget stille. Jeg kan bedst udtrykke det med, at det påvirker os alle,« siger Hans Henning Nielsen.

Flaget er på halvt foran Aarhus Handelsgymnasium i Viby. Vis mere Flaget er på halvt foran Aarhus Handelsgymnasium i Viby.

Skolen har stillet både studievejledning og psykolog til rådighed for elever, der havde en nærmere relation til offeret, Og det kommer også til at stå til rådighed de kommende dage.

Skolen følger skemaet og undervisningen, så eleverne har mulighed for at blive og tale. Hvis nogen har brug for at tage hjem, er de velkommen til det, hvis der er nogen at tage hjem til.

B.T. er til stede omkring Aarhus Handelsgymnasium i Viby. En gang imellem går enkelte elever forbi hovedindgangen og stopper kort op. De kigger på flaget, der er på halvt og på blomsterne og lysene, der er sat. Nogle tager billeder af blomsterne, der er sat i det 18-årige offers minde.

Østjyllands Politi har anholdt to 19-årige mænd i sagen.

Uddannelsesdirektøren er ikke klar over, om de to anholdte er elever på skolen. Men det er der ikke noget, der tyder på, oplyser han.