Foran et fitnesscenter på Ellebjergvej lå søndag eftermiddag pludseligt en 16-årig dreng. Knivstukket i skulderen. Han var udenfor livsfare, men havde brug for hospitalshjælp.

Gerningsmanden var ingen steder at finde. Ikke før torsdag, hvor den formodede gerningsmand meldte sig selv.

Og nu er han efter et grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg blevet varetægtsfængslet i fire uger. Sigtet for at stå bag knivstikkeriet.

Det oplyser Københavns Politi og uddyber, at de to unge mænd kender hinanden. For nuværende er det dog for offentligheden uvist, hvad der skulle have fået den 18-årige til at stikke hans bekendte ned.

Sagen efterforskes stadig, og politiet kan derfor ikke oplyse om et muligt motiv for knivstikkeriet.

Et knivstikkeri, som blev anmeldt klokken 15.22 søndag og straks efter var politiet til stede på Ellebjergvej.

Her blev efter mindre område spærret af, mens efterforskningen var i gang.

»Vi er ved at se, om vi kan fine en kniv eller spor af blod, og så har vi hunde ude på stedet,« lød det da fra vagtchef Dyre Sønnicksen.