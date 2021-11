Stor tumult brød natten til fredag ud på Rumors Club i Nørregade i København. Efterfølgende rykkede den ifølge vidner ud på gaden.

»Hold nu op, drenge,« bliver der i en video råbt til de to mænd, der ligger i håndgemæng på den novemberkolde asfalt. Den ene er vagt. Den anden er den danske rapper Benny Jamz, der netop har optrådt på natklubben.

Videoen er optaget af et vidne, som B.T. København har talt med. Den viser, hvordan to vagter forsøger at holde rapperen nede. Alt imens står flere personer omkring dem og råber.

Ifølge vidnet var klubben tæt pakket, mens koncerten forløb helt uden tumult. Det var først efter, balladen startede.

B.T. København har siden fredag forsøgt at få en kommentar fra 29-årige Benny Jamz, hvis borgerlige navn er Benjamin Jacob Small Heyn-Johnsen.

Det samme gælder Rumors Club, der på sin hjemmeside lover »en fantastisk aften«, hvis man møder op i pænt tøj og opfører sig ordentligt.

Ingen er hidtil vendt tilbage.

Til gengæld har B.T. København været i kontakt med en ansat på Rumors, som var involveret i episoden.

Benny Jamz optrådte i august på ØreSound Festival. Foto: Per Lange Vis mere Benny Jamz optrådte i august på ØreSound Festival. Foto: Per Lange

Af hensyn til sagens videre forløb ønsker han ikke at stå frem med navn, men B.T. København er bekendt med hans identitet. Han ønsker heller ikke at gå i dybden med episodens detaljer på nuværende tidspunkt.

Han udlægger det dog sådan, at Benny Jamz efter koncerten overfaldt ham med en flaske. Og at kunstneren efterfølgende skulle være flygtet fra klubben. Oplysninger, det ikke har været muligt for B.T. at efterprøve.

Ifølge kilden løb vagter herefter efter rapperen, hvorefter tumulten, som kan ses i videoen øverst i artiklen, opstod. Kilden beskriver videre, at Benny Jamz herefter blev lagt i håndjern og anholdt af politiet, der i mellemtiden var blevet tilkaldt.

Københavns Politi bekræfter, at man natten til fredag fik en melding om vold begået ved natklubben. Man kan dog ikke udtale sig om de involveredes identitet.

»Vi kan oplyse, at en 29-årig mand er sigtet for grov vold efter en episode natten til fredag. Vi modtog anmeldelse om en episode på Rumors omkring klokken kvart over fire og anholdt umiddelbart sigtede herefter. Han blev løsladt efter afhøring.«

Benny Jamz er blandt andet kendt for ørehængere som 'Ibiza' og 'Hajde'. Begge sange, der er resultatet af et samarbejde med hitmagerne Kesi og Gilli. Sammen udgør de tre herrer hiphop-kollektivet B.O.C.

Tidligere har han udgivet musik under navnet Høyer Øje, og i 2020 var han aktuel med sit første soloalbum, '1010'. Månedligt bliver hans musik hørt flere end 555.000 gange på Spotify.

Ved siden af den musikalske karriere har Benny Jamz en mindre rolle i 'Ækte Vare', som instruktør Fenar Ahmad i 2014 fik stor ros for.