Københavns Politi har tirsdag anholdt en 17-årig mand på Christiania.

Manden var nemlig i besiddelse af en større mængde hash og skunk.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Politiet var i gang med en større indsats mod organiseret hashhandel på Pusher Street, da den 17-årige blev opdaget.

Det var nemlig på vej ind på Christiania, at han blev anholdt.

Her var han i besiddelse af cirka 300 gram hash og 90 gram skunk, som han ville sælge i Pusher Street, lyder det i tweetet fra Københavns Politi.

B.T. har tidligere spurgt, hvordan københavnerne forholder sig til hashhandlen på Christiania. Mens nogle accepterer hashsalget, fordi alternativet er værre, så mener andre, at Pusher Street skal ryddes én gang for alle.

Resultatet af rundspørgen viser, at langt de fleste mener, at markedet bør fortsætte derude ved voldene. 38 procent svarer nemlig, at de accepterer salget. 18 procent svarer, at de har det fint med, at man kan købe hash på Pusher Street, og at det bør legaliseret mens 27 procent mener, at Pusher Street skal lukkes.