Københavns Byret slår i disse dage hårdt ned på kokainhandel i hovedstaden.

Senest er en 35-årig mand med tilknytning til det københavnske rocker- og bandemiljø blevet idømt syv års fængsel for at medvirke til opbevaring af ti kilo kokain.

Manden tilstod sin forbrydelse i retten.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Straffer vi narkotikakriminalitet hårdt nok?

Torsdag skulle en anden narkotikasmugler på 29 år for retten i Københavns Byret.

Manden ved navn Andreas Emil Damm Munch blev dømt for at have handlet 85 kilo kokain, 10 kilo amfetamin og 79 kilo hash.

Straffen lød på 15 års fængsel. Til sammenligning bliver størstedelen af personer, der går begår manddrab idømt 8-12 års fængsel.

29-årige Andreas Emil Damm Munch har anket straflængden, men ikke skyldsspørgsmålet.