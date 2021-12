En 15-årig dreng er 9. december blevet idømt et års fængsel for voldtægt.

Det oplyser Anklagemyndigheden på Bornholm på Twitter.

Drengen er dømt på baggrund af at have voldtaget en 16-årig pige på et toilet i Nexø i slutningen af august måned.

Han er fundet skyldig i at have haft samleje samt andet seksuelt forhold med den 16-årige pige. Hun havde ikke givet samtykke hertil.

Straffen er delvist betinget.

Tre måneder af straffen er ubetinget, mens de resterende ni måneder er betinget med en prøvetid på to år, skriver TV 2 Bornholm.

Den 15-årige skal betale en godtgørelse på 35.000 kroner og en erstatning på 5.186 kroner.

Han har betænkningstid i forhold til at anke dommen.