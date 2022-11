Lyt til artiklen

Det er efterhånden blevet en føljeton.

Selvom den 42-årige tv-vært Nick Cannon har snakket om både at gå i cølibat og blive steriliseret, så er han stadig særdeles viril.

For på trods af overvejelserne, så har den amerikanske 'Hvem holder masken?'-vært nu sit barn nummer 11 på vej.

Det afslører det kommende barns mor, Alyssa Scott, i en række opslag på sin Instagram.

»Det her er et MIRAKEL og en VELSIGNELSE,« skriver hun til et billede, hvor man ser hende stå nøgen og gravid i et badekar, mens Nick Cannon siddende kigger op på hende og holder på hendes mave og lår.

»En ting, man kan sige om Nick. Han dukker op til photoshootet,« skriver hun til et andet opslag med et lignende billede.

Nick Cannon er i forvejen far til de 11-årige tvillinger Moroccan og Monroe, som han har med sangerinden Mariah Carey.

Tv-værten og popstjernen var gift i otte år, indtil de blev skilt i 2016.

Derudover har Nick Cannon den 5-årige søn Golden og den 1-årige datter Powerful Queen med modellen Brittany Bell, som i august annoncerede, at hun og tv-værten venter deres tredje barn.

Samtidig har han også lige haft termin for endnu et barn med dj'en Abby De La Rosa, som han også har de et år gamle tvillinger Zion Mixolydian og Zillion Heir med.

Derudover har Nick Cannon også i juni fået et barn med modellen Bre Tiesi.

I sommeren 2021 blev Nick Cannon også far til sønnen Zen, som han fik med modellen Alyssa Scott, men Zen gik bort i december samme år på grund af en tumor i hjernen.