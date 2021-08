»Han landede bare og gik ud, og det var sådan: 'Wow'!«.

Således var reaktionen hos engelske Alison Webb, da skuespilleren Tom Cruise tirsdag nødlandede en helikopter i hendes have i Birmingham.

Det fortæller hun til BBC, hvor hun uddyber, at hun forinden blot havde fået at vide, at en unavngiven VIP manglede et sted at lande, da den nærliggende Coventry Lufthavn var midlertidigt lukket.

Og den oplevelse kunne hun ikke snyde sine børn for.

Ud af helikopteren kom så den amerikanske skuespiller Tom Cruise, der for tiden er i England for at optage den syvende 'Mission: Impossible'-film.

»Han gik direkte over og sludrede med børnene, og så kom han over og hilste på os med albuen og takkede mange gange. Så sagde han, at hvis børnene ville, så måtte de godt få en tur i helikopteren,« fortæller Alison Webb.

Selvom Tom Cruise er certificeret pilot, så var det dog ikke ham, der fløj de glade børn rundt.

Tom Cruise er certificeret pilot. Her sidder han i cockpittet på en F-16 Fighter og taler med en pilot fra det amerikanske flyvevåben i 2001. Foto: JEFF MITCHELL Vis mere Tom Cruise er certificeret pilot. Her sidder han i cockpittet på en F-16 Fighter og taler med en pilot fra det amerikanske flyvevåben i 2001. Foto: JEFF MITCHELL

Det gjorde i stedet en medpilot, mens den 59-årige skuespiller deltog i et møde.

Det er dog ofte Tom Cruise selv, der laver sine stunts i sine mange actionroller.

I den forrige 'Mission: Impossible'-film, 'Fallout' fra 2018, så man eksempelvis også skuespilleren selv i mange af filmens højtflyvende stunts i helikopter.