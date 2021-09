Er det en badehætte?

Det hører til sjældenhederne, at en prisuddeling kan finde sted, uden at mindst én kjole eller andet outfit stjæler en stor del af opmærksomheden – og søndagens Emmy-uddeling var ingen undtagelse.

I år er det særligt den britiske skuespiller Emma Corrin – der var nomineret til prisen for bedste kvindelige skuespiller i en dramaserie for serien 'The Crown' – der er endt i fokus.

Eller rettere: Hendes valg af outfit til prisuddelingen er løbet med opmærksomheden.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Emma Corrin (@emmalouisecorrin)

For da hun trådte ind på den røde løber, var det iført en gulvlang gul kjole, en form for hætte – som flere sammenligner med en badehætte – fingerløse handsker og futuristiske, sorte 'kløer' på neglene.

Det anderledes look har – næppe overraskende – siden delt vandene.

I den ene lejr står der folk, der hylder hende for hendes tøjvalg:

»Du er på et helt andet niveau,« skriver en bruger på den 25-årige skuespillers Instagramprofil, hvor hun har delt en række billeder af sit outfit:

»Sååååååå gooooooodt,« skriver en anden, mens en tredje blot konstaterer:

»Jeg er besat,« efterfulgt af en hjerteemoji.

Emma Corrin to star in the crossover series Where the Wild Handmaids Are pic.twitter.com/51ylCdm6Ar — Weak Ian (@IanWeak) September 20, 2021

I den anden lejr er begejstringen noget mindre:

»Åh, Emma, hvad har de gjort ved dig?«, lyder en kommentar, mens en anden skriver:

»Jeg er bange for dig, Emma.«

»Omg, er det halloween i dag,« spørger en tredje.

Hvad synes du om Emma Corrins tøjvalg?

Det amerikanske medie The Cut har forbundet hendes look til prisuddelingen med den rolle, hun spillede i tv-serien 'The Crown' – nemlig den afdøde britiske prinsesse Diana:

»Emma Corrin spillede en kvinde, der skubbede mod grænserne af det royale liv, så det er ingen overraskelse: Denne skuespiller følger ikke reglerne, royale eller andre,« lyder det.

Den britiske skuespiller måtte se sig slået i sin kategori – af kollegaen Olivia Colman, der vandt for sit portræt af dronning Elizabeth i 'The Crown'.