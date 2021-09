Det hele begyndte meget uskyldigt, da den amerikanske skuespiller Evan Peters natten til mandag stod på scenen under dette års Emmy-uddeling for at takke for den pris, han lige havde vundet.

Men da han vendte sig for at ville takke sin medskuespiller i serien 'Mare of Easttown', udviklede det sig en smule højlydt. Helt bogstaveligt.

For den 34-årige skuespiller, der vandt for bedste mandlige birolle i en miniserie eller film, lagde bestemt ikke skjul på, hvad han synes om Kate Winslet, som han spillede over for i krimiserien.

Først lagde han dog ud med blandt andet at takke sine forældre.

»Jeg er nødt til at takke min mor og far for at få mig til Los Angeles. I er skøre for at gøre det, men i aften vi skal drikke,« sagde han blandt andet, før han også takkede seriens instruktør, Craig Zobel, og en række andre.

Derefter vendte han sig mod 45-årige Kate Winslet – der selv senere vandt prisen for bedste skuespillerinde i en miniserie eller film for samme serie:

»Kate Winslet for...« indledte han, før han råbte det efterfølgende:

»AT VÆRE KATE WINSLET!«

Evan Peters yelling at Kate Winslet is literally the entire world every time she graces us with her presence. #Emmys pic.twitter.com/RetNMvAFPz — Anne Beaulac (@annebeaulac) September 20, 2021

Siden er klippet af de sekunder, hvor han råber sin tak til sin medskuespiller blevet delt igen og igen på de sociale medier, hvor han bliver hyldet for sin reaktion:

»Evan Peters, der råber af Kate Winslet, er bogstaveligt hele verden, hver gang hun beriger os med sin tilstedeværelse,« skriver en bruger på Twitter, mens en anden skriver:

»Når du bare har brug for at takke Kate Winslet for at VÆRE KATE WINSLET!«

FAKTA: Her er årets Emmy-vindere Her kan du se et udpluk af vinderne i de største kategorier: - Bedste dramaserie: "The Crown".

- Bedste komedieserie: "Ted Lasso".

- Bedste skuespiller i en dramaserie: Josh O'Connor, "The Crown".

- Bedste skuespillerinde i en dramaserie: Olivia Colman, "The Crown".

- Bedste skuespiller i en komedieserie: Jason Sudeikis, "Ted Lasso".

- Bedste skuespillerinde i en komedieserie: Jean Smart, "Hacks".

- Bedste mandlige birolle i en dramaserie: Tobias Menzies, "The Crown".

- Bedste kvindelige birolle i en dramaserie: Gillian Anderson, "The Crown".

- Bedste mandlige birolle i en komedieserie: Brett Goldstein, "Ted Lasso".

- Bedste kvindelige birolle i en komedieserie: Hannah Waddingham, "Ted Lasso".

- Bedste miniserie: "The Queen's Gambit".

- Bedste skuespiller i en miniserie eller film: Ewan McGregor, "Halston".

- Bedste skuespillerinde i en miniserie eller film: Kate Winslet, "Mare Of Easttown".

- Bedste mandlige birolle i en miniserie eller film: Evan Peters, "Mare Of Easttown".

- Bedste kvindelige birolle i en miniserie eller film: Julianne Nicholson, "Mare Of Easttown". /ritzau/

»Vi er alle Evan Peters,« skriver en tredje.

When you just need to thank Kate Winslet for BEING KATE WINSLET!!! #Emmys2021 #emmys #MareOfEastown pic.twitter.com/qvbkGXUzB9 — Lauren Bradshaw (@flickchickdc) September 20, 2021

Evan Peters vandt sin pris foran Anthony Ramos for sin rolle i 'Hamilton', Daveed Diggs for sin rolle i 'Hamilton', Jonathan Groff for sin rolle i 'Hamilton', Paapa Essiedu for sin rolle i 'I May Destroy You' og Thomas Brodie-Sangster for sin rolle i 'The Queen's Gambit'.