Iben Hjejle havde inviteret sin far og søn med i Folketeatret søndag aften. Det var der en særlig grund til.

Hun var nemlig en af aftenens prismodtagerne, da skuespillere på både teater, tv og film fejrede sig selv ved uddelingen af årets Lauritzen-pris.

Iben Hjejle har et langt repertoire fra både film og tv, men det var en teaterrolle der gav hende en pris. Nemlig rollen som Inge Lehmann, den danske kvindelige forsker og seismolog, der i 1936 opdagede jordens kerne. Rollen spillede hun på Folketeatret i 2019.

Iben Hjejle modtog Wauw-prisen ved uddelingen af Lauritzen-prisen søndag på Folketeatret. Foto: Martin Sylvest Vis mere Iben Hjejle modtog Wauw-prisen ved uddelingen af Lauritzen-prisen søndag på Folketeatret. Foto: Martin Sylvest

Wauw-prisen gives for en særlig overraskende præstation, og ifølge priskomiteen vandt den 50 årige Hjejle den pris fordi hun:

»Med nerverne udenpå tøjet, generøst og skrællet for al den skønhed og glamour, som vi ellers forbinder med Iben Hjejle, arbejdede klogt og inspireret med Inge Lehmanns tit ucharmerende væsen og lukkede sind.«

At hun var i stand til dét, er hendes far skyld, sagde Iben Hjejle, da hun ankom arm i arm med sin far, Christian Hjejle, og sin søn, William de Waal.

»Det var min far, der først fortalte mig om Inge Lehmann,« sagde hun og fortsatte:

Iben Hjejle havde sin far og søn med på den røde løber til uddeling af Lauritzen-prisen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Iben Hjejle havde sin far og søn med på den røde løber til uddeling af Lauritzen-prisen. Foto: Martin Sylvest

»Vi er en familie af Trivial Pursuit typer – vi ved lidt om meget – det er min fars fortjeneste,« sagde hun.

Christian Hjejle har en karriere som folkeskolelærer bag sig, men har, ligesom sin datter, tidligere selv optrådt både på Mammutteatret og i tv-serierne ‘Kald mig Liva’, ‘Rejseholdet’ og ‘Klovn’.

Søndag var han igen i teatret for at fejre sin datter, selvom hun var forberedt på, at han måske ikke kunne holde hele aftenen.

»Min far er 81 og er desværre blevet dement, men for mig er han stadig indbegrebet af ‘Ung kniv helt skarp’,« sagde hun med reference til bandet Minds of 99’s ørehænger, inden hun forsvandt ind i salen med sin søn og sin far ved sin side.

Udover æren følger der 30.000 kroner med Wauw-prisen.