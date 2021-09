Tessa har for alvor slået sit navn fast på den danske musikscene.

Den prominente rapper har på kort tid opbygget en stor fanskare.

Nu kan hun altså tilføje endnu en fan til samlingen – og så endda en tronfølger: Kronprins Frederik.

På et billede, den succesfulde rapper har delt på sin Instagram, ses de to side om side.

'Jeg elsker ALLE mine fans,' skriver hun i billedteksten.

Og Kronprinsen er da langt fra den eneste.

Op til flere danske kendisser, både i og uden for musikbranchen, har allerede proklameret, at de er vilde med Tessa.

En af dem er tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, der desuden har medvirket i musikvideoen til nummeret 'Blæstegnen', som Tessa har lavet med rapgruppen Suspekt.

Kronprins Frederik. Foto: Olafur Steinar Gestsson Vis mere Kronprins Frederik. Foto: Olafur Steinar Gestsson

På opslaget kommenterer hun: 'Alle elsker Tessa,' efterfulgt af to hjerte-emojis.

Emil Simonsen, der er en del af Suspekt, har også meldt ind med et 'vi elsker også dig' i kommentarfeltet.

Det er ikke første gang, at Kronprinsen viser sig som musikfan

Til Smukfest i 2018 hoppede han på scenen til Nephew-koncerten i Bøgeskoven.

Her blev Kronprinsen hentet ind på scenen for at afgøre, hvilken del af publikum, der sang bedst med under koncerten, og han fik lov til at fælde den endelige uvildige afgørelse.

Med store armsving udfyldte han glad og feststemt sin rolle, hvorefter han med et lettere fjollet løb forlod scenen igen.