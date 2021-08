Lørdag aften gav rapperen Tessa koncert for den politiske ungdomsforening Socialdemokratisk Ungdom.

Og under koncerten begyndte det socialdemokratiske publikum at råbe »Tessa ind, Mette ud!« med reference til den socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen.

Det kunne man, ifølge Soundvenue, se i en video på Tessas egen Instagram-story, som blev videredelt af Socialdemokratisk Ungdoms officielle Instagram-profil.

Det var dog ikke nødvendigvis et udtryk for utilfredshed over den siddende statsminister fra den venstreorienterede ungdomsforening.

»Til koncerten lavede Tessa en joke om, hvorvidt hun skulle til at stille op i politik. Så begyndte de at råbe ’Tessa ind, Mette ud’«, forklarer rapperens manager Jesper 'Livid' Helles til mediet.

Han understreger også, at Tessa bestemt ingen ambitioner har om at gå ind i politik - og slet ikke at erstatte statsminister Mette Frederiksen.

Efter artiklen i musikmediet har Socialdemokratisk Ungdom også været ude og trække lidt i land.

»Vi blev grebet af stemningen,« skriver den politiske ungdomsforening nu på deres Instagram med:

»Tessa lavede en joke, og vi hoppede med på den.«

I storyrækken skriver Socialdemokratisk Ungdom også med et glimt i øjet, at de er ærgerlige over, at Tessa ikke er på vej ind i politik, samt at de gladeligt hjælper med valgkampen, hvis hun skulle stille op i 'blæstegnen'.