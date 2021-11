Hun poserer i blondeundertøj på luksushoteller og sprøjter flødeskum over brysterne.

Den kendte personlighed fra Aarhus Lærke Bodilsen holder sig ikke tilbage på det sociale medie Instagram, når hun lægger billeder op.

Men nogle gange må hun alligevel krybe til korset og indrømme, at enkelte billede ikke var så god en idé alligevel.

Det er tilfældet med det seneste opslag, hvor hun har delt et billede af sit underliv overdækket med friskkårne limeskiver.

De firskårne limeskiver endte nemlig med at påføre hende en hel del smerte.

»Godt råd fra mig til dig: Kom ALDRIG lime i din vagina, og slet ikke når du lige har shaved dig. Av for fuck i helvede min vagina brænder, skriver Lærke på sin Instagram-profil.«

20-årige Lærke Bodilsen fra Aarhus lever af at være kendt. Hun har tusindvis af følgere på Instagram, og hun er lige nu aktuel i tv-serien 'Se på mig' på DR3. Hun tjener sine penge på det omdiskuterede sociale medie OnlyFans, hvor hun sælger intime undertøjsbilleder for en pris så høj, at hun ikke vil have beløbet offentliggjort.

Men der er også en bagside af medaljen.

Det fortalte Lærke Bodilsen til B.T i september.

»Jeg føler mig ensom næsten hver dag. Både i løbet af de stille dagtimer buret inde i min lejlighed, men også til festerne om natten, når jeg er omringet af en masse mennesker. For inderst inde ved jeg godt, at de andre kun vil mig, fordi jeg er et navn, ikke fordi de oprigtigt holder af mig,« siger hun.