Tesla-grundlæggeren Elon Musk og musikeren Claire Elise Grimes Boucher optræder ofte i offentligheden med utraditionelle valg og udtalelser.

Især sidste år, da stjerneparret fik deres første barn sammen. En søn, som de valgte at navngive X Æ A-12 Xii Musk.

Et navn, der gav mange skrupler over, hvad baggrunden for at give sønnen det navn var.

»X, den ukendte variabel. Æ, min elviske stavemåde for Ai (kærlighed og / eller kunstig intelligens). A-12 = forløber for SR-17 (vores yndlingsfly). Ingen våben, intet forsvar, bare fart. Fantastisk i kamp, ​​men ikke voldelig,« skrev Grimes om sønnens navn på Twitter på det tidspunkt.

Grimes poserer på den røde løber ved dette års Met Gala13 September 2021. Foto: JUSTIN LANE Vis mere Grimes poserer på den røde løber ved dette års Met Gala13 September 2021. Foto: JUSTIN LANE

X, som sønnen bliver kaldt i daglig tale, er nu blevet 16 måneder gammel og Grimes er nu kommet med en melding, hvordan det er at være mor til det lille barn.

»At være mor føles mærkeligt af en eller anden grund. Jeg kan ikke identificere mig med det ord, hvilket også er meget mærkeligt, fordi X kalder mig 'Claire', men ikke 'mor,« siger hun til Vogue i forbindelse med dette års Met Gala.

Den 33-årige musiker tror, at det skyldes, at sønnen har følt, at hun ikke er helt komfortabel med at blive kaldt mor.

»Måske føler han, at jeg ikke kan lide ordet 'mor'. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg ikke kan lide det, fordi jeg respekterer det, men jeg kan bare ikke identificere mig med det, mærkeligt nok, fortsætter hun,« i interviewet med Vogue.

Hun lægger dog ikke skjul på, at hun er glad for sit nye liv som mor. Grimes kalder det for faktisk for en slags genfødsel for hende.

Grimes var alene på den røde løber under Met Gala denne gang. Det var hun dog ikke i 2018 til samme event, hvor Elon Musk og Grimes første gang viste sig frem som par for offentligheden.