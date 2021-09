Det bliver en dyr fornøjelse, hvis man gerne vil gå klædt som tv-personligheden Kim Kardashian. Men hvor dyrt?

Det får vi nok aldrig helt svar på, men efter dette års Met Gala, hvor hun var iført sort stof fra top til tå, så kan vi måske få en idé om det.

Hun havde nemlig også en lang, sort hestehale stikkende ud fra det stof, der dækkede hendes ansigt – og den har hendes go-to hårstylist Chris Appleton sat pris på.

Han afslørede prisen under en såkaldt 'Spørg mig om alt'-runde på sin Instagram-profil, skriver Page Six.

Svaret lød, at den 1,9 meter lange hestehale er hele 10.000 dollar værd – 63.509 danske kroner.

Tidligere har andre hårstylister afsløret, hvad hestehaler på stjerner som for eksempel Cardi B og Missy Elliott – begge kendt for blandt andet at besøge røde løbere med meget langt hår – har kostet.

I 2018 skrev Page Six, at stylist Kellon Deryck, der arbejder for L’Oréal Paris og ofte sætter hår på blandt andet de to stjerner, at hun tog 600 dollar, 3.810 danske kroner, for en hestehale.

Mens det var let at få øje på Kim Kardashians meget lange hestehale, så var det meget svært at se det arbejde hendes makeupartist havde lagt i hendes ansigt. Det var nemlig dækket af sort stof. Hendes makeup artist Mario Dedivanovic havde brugt flere timer på at få hendes makeup til at se fantastisk ud.