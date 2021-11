'Spice Girl'-medlemmet Geri Halliwell er i stor sorg.

Sangerinden, der i dag bærer efternavnet Horner, har nemlig mistet sin storebror. Det skriver The Sun.

Ifølge det britiske medie blev 'Spice Girl'-stjernens 54-årige bror, Max Halliwell, fundet livløs i sit hjem i Berkhamsted 17. november.

Geri Halliwell skal selv have befundet sig i Mellemøsten med sin mand, da broderen blev fundet.

Han blev hastet på hospitalet, men hans liv stod ikke til at redde.

»Det er den mest forfærdelige, tragiske og hjerteskærende nyhed, og Geri er fuldstændig knust,« siger en kilde tæt på sangerinden og fortsætter:

»Det har været en forfærdelig og traumatisk tid, siden det øjeblik hun hørte, at Max var blevet kørt på hospitalet. Hele familien står sammen, men Geri ved ikke, hvad hun skal sige eller tænke lige nu. Hun elskede ham meget.«

The Sun har talt med flere kilder, som beskriver forholdet mellem 'Spice Girl'-medlemmet og hendes bror som værende 'yderst tæt'.

Ifølge politiet er der intet, der tyder på, der ligger noget mistænkeligt bag broderens pludselige død.

Dødsårsagen er dog endnu ikke fastslået, da obduktionen i skrivende stund ikke er overstået.

Det britiske medie har været i kontakt med en talsperson for sangerinden, som oplyser, at hun ikke at ønsker at udtale sig på nuværende tidspunkt.

»Som I kan forestille jer, så er det en svær tid, og vi beder derfor om, at I respekterer familiens privatliv på nuværende tidspunkt,« lyder det fra talspersonen.