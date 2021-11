Tv-stjernen Steve Burton er blevet fyret fra den populære serie 'General Hospital', fordi han ikke vil vaccineres mod corona.

Det bekræfter den 51-årige skuespiller i et opslag på sociale medier.

I opslaget fortæller han, at han er blevet afskediget, fordi han ikke 'lever op til produktionens covid-19-restriktioner'.

»Jeg vil have, at I alle hører det fra mig personligt,« siger han og forsætter:

»Desværre har 'General Hospital' fyret mig, fordi jeg ikke vil vaccineres. Jeg anmodede om at blive undtaget af helbreds- og religiøse årsager, men jeg blev afvist, hvilket gør ondt.«

Steve Burton fortæller endvidere, at selvom han er ked af at blive fyret, så er det vigtigere for ham at stå fast på sin beslutning.

»Det handler om den personlige frihed for mig,« siger han.

Der har længe været rygter om, at Steve Burton var blevet fyret, fordi han ikke ville vaccineres, men det er først nu, at han bekræfter rygterne.

Steve Burton har selv haft corona i august, og udtalte dengang, at han troede, at han var blevet smittet på arbejdet.

Han siger i sit opslag, at han er uenig med fyringen, men at han sætter pris på sin tid på 'General Hospital'.

»Jeg synes ikke, at folk bør miste deres indkomst som følge af det her, men når det er sagt, så vil jeg gerne understrege, at jeg er taknemmelig for min tid på 'General Hospital'. Jeg har elsket at medvirke, og jeg er vokset op på det set.«

Steve Burton har medvirket i tv-serien siden 1992. Han seneste - og altså sidste - episode blev optaget i oktober.