»Det giver mig kvalme.«

Sådan har Jennifer Lawrence det, hver eneste gang hun tænker på, at alle kan gå ind på internettet og se hende nøgen, hvis og når de vil.

Det fortæller hun i et stort interview med Vanity Fair.

I interviewet åbner den 31-årige skuespillerinde op for sine tanker omkring, at hun i 2014 fik lækket en række nøgenbilleder.

Selvom der er gået syv år siden hændelsen, kan Jennifer Lawrence nemlig ikke slippe væk fra overgrebet mod hende.

»En eller anden i Frankrig har netop publiceret billederne. Mit traume kommer til at leve for evigt,« siger hun til mediet.

Jennifer Lawrence var blot en af en lang række kendisser, såsom Kim Kardashian, Rihanna og Selena Gomez, der fik hacket deres iCloud-kontoer i 2014.

'Hunger Games'-stjernen har tidligere beskrevet lækningen som at blive 'gangbanget af hele fucking planeten'.

»Der er ikke en eneste person i verden, som ikke har mulighed for at se de intime billeder af mig,« udtalte hun i den forbindelse og fortsatte:

»Du kan være til en grillfest, og så kan en eller anden bare lige finde billederne frem på deres telefon. Det er virkelig en svær ting at bearbejde.«

I det nye interview med Vanity Fair afslører Jennifer Lawrence også, at hun i 2017 havde en nærdødsoplevelse.

Her var hun passager på sit eget privatfly, da det var ved at styrte ned på en flyvning fra Kentucky til New York City.

Ifølge skuespillerinden brød begge flyets motorer sammen, og de måtte derfor nødlande.

»Vi troede alle, at vi skulle dø,« fortæller hun og fortsætter:



»Jeg begyndte at lave mentale beskeder til min familie, og siden da har jeg frygtet at flyve, selvom jeg bliver nødt til at gøre det hele tiden på grund af min karriere.«