Han blev kendt for bandanaen, selvbruneren og de stramme T-shirts. Facaden har altid været ulastelig, når Sydney Lee optrådte i offentligheden.

Han er kendt som manden, der har været med i flest realityshows, men hvem var Sidney Lee – bag facaden?

Sidney Lee hed egentlig Sidney Hassel Hansen. Nogle mener, at Sidney var selvvalgt, og at hans forældre kaldte ham Søren. Men det har han selv benægtet gentagne gange.

Uomgængeligt er det, at han er den ukronede konge af dansk reality-tv. Siden han i 2007 første gang ramte skærmen i programmet ‘Blod, Sved og Springskaller’, har Sidney Lee været med i mindst 50 tv-programmer.

I 15 år har Sidney Lee været med i mere end 50 tv-programmer som sig selv. Men hvem var reality stjernen egentlig?. Foto: Esben Salling

Det var DR2, der for 15 år siden fandt frem til den håbefulde wrestlinglærling Sidney, men siden indtog han også TV 2, TV3, Kanal 4 og 5, DR1 og TV 2 Zulu for bare at nævne nogle.

Han har været med i programmer som ‘Dagens Mand’, ‘Divaer i junglen’, ‘Høvdingebold’, ‘Singelliv, ‘Fangerne på Fortet’, ‘Zulu Djævleræs’ og mange, mange flere. Var der et realityprogram, var Sidney Lee med.

Berømtheden, der fulgte med, beskrev han selv sådan her overfor Politiken i 2009:

»Det er ret skørt. Jeg har stået til fester med 300 mennesker, der var klædt ud som mig. Jeg har mødt tre forskellige personer, der havde fået mig tatoveret på armen. Jeg får 1.000 friend-requests om dagen på Facebook, og da jeg var på Roskilde Festival i år, var der 600, der ville tage billeder sammen med mig – på en dag.«

Sidney Lee møder pressen på Rådhuspladsen forud for programmet 'Rock 'n' Roll Camping' i 2010. Foto: Claus Bech

Kort sagt, Sidney Lee var Danmarks Paris Hilton – han var et et navn og et brand, som ikke kunne meget andet end at være sig selv. Eller det billede han havde valgt at vise frem.

Men udover at være nærmest mytologisk som realitystjerne var Sidney Lee en mere end almindeligt habil gamer.

Ifølge ham selv lå han i 2019 'nummer et på verdensranglisten' i Xbox-spillet Mortal Kombat 11, og tilbage i 1998 vandt han DM i Playstation spillet ‘Tekken’.

En titel han i 1999 forsvarede ved verdensmesterskaberne i London. På billeder fra dengang kan man se en helt almindelig ung mand med kort hår, blå øjne og tøj – som den slags skulle se ud i 90erne.

Billeder af Sidney Lee som realitystjerne og som Tommy Kristensen så ham ved 'Tekken' mesterskaberne i London. Foto: Linda Henriksen / Mutanten.dk

Tommy Kristensen, der var til verdensmesterskaberne som fotograf, husker Sidney Lee som:

»En sød lille dreng. Han var ret beskeden og splejset. Men han kunne sit kram,« fortalte han til B.T. i 2012.

På den tidligere Radio 24syv havde Sidney Lee radioprogrammet ‘Genialos’, hvor han sammen med fysiker og professor Holger Bech Nielsen hvert nytår evaluerede det forgangne år og talte om forventninger til det kommende.

I 2010 udgav realitystjernen selv bogen ‘My Reality’, hvor han angiveligt lod læserne komme lidt tættere på, hvad der foregik bag bandanen. Blandt andet indrømmede han, at hans karakter på tv var en rolle, og at han hadede at se sig selv på tv.

Mandag den 16 maj 2022 døde Sidney Lee – 43 år gammel.

Ligesom hans liv blev også hans død delt i medierne.

Nu beder familien om fred.

Sidney Lee – RIP.