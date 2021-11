Er man fast lytter af Sara Bros podcast 'Hjerteflimmer for voksne', har man måske bemærket, at der de forgangne uger har manglet noget.

Hvert program starter nemlig med, at både vært og gæster afslører deres kærlighedsstatus.

Selvsamme har værten dog den seneste tid undladt selv at svare.

»Det skyldes, at jeg har foreslået, at vi holdt en lille pause fra det, fordi jeg har brudt op med min kæreste. Og det har jeg haft lidt svært ved at tale om,« fortæller hun i det seneste afsnit af podcasten, hvor hun desuden afslører, at bruddet ligger flere måneder tilbage.

Lasse Lund og Sara Bro. Foto: Henrik R./Ritzau Scanpix

»Jeg føler heller ikke rigtigt, at vi kan tale om det nu. Allerede. Men det er et par måneder siden, at vi har brudt op, selvom jeg ikke har nævnt det her.«

På trods af, at radioværten har været tavs omkring bruddet i podcasten, delte hun 24. oktober et billede på sin Instagram med sine mere end 100.000 følgere, hvor hun afslørede den triste nyhed.

I podcasten nævner Sara Bro desuden, at hun har svært ved at navigere i, hvor meget kontakt hun skal have med sin ekskæreste.

I samme ombæring fortæller hun, at de fortsat er gode venner, og at der ikke ligger noget dramatisk til grund for bruddet.

Det tidligere par mødte hinanden ved en fødselsdagsfest på et røgeri i Allinge på Bornholm tilbage i 2016.

Sidste år i januar gik Sara Bro på knæ for sin 15 år yngre kæreste, hvorfor bruddet også var en ophævelse af forlovelsen.