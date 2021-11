At stryge til tops i erhvervslivet har ikke været en nem udfordring.

Det kan den 59-årige erhvervskvinde, tv-vært og foredragsholder Christine Feldthaus skrive under på. For i 'Det Sidste Måltid' på Radio4 fortæller hun blandt andet om de mange grænseoverskridende oplevelser, hun har haft med mandlige chefer.

I samme ombæring efterlyser hun kvindelige chefer på sin egen alder, der står frem og fortæller, hvad de har gjort.

»Jeg har set kvinder i magtpositioner forgribe sig på mænd, hvor de har forlangt at sidde overskrævs på mænd og slikke på deres brystkasser,« siger Christine Feldthaus

Undervejs fortæller Christine Feldthaus, at hun som kvindelig projektleder på et reklamebureau blev udsat for lidt af hvert.

»Han havde været vant til, når mødet var slut, så var der booket et hotelværelse og så færdiggjorde man aftalen med sex,« fortæller Christine Feldthaus.

Hun beskriver også, hvordan kvinderne agerede, når de var til kundefester, hvor de måtte tage usædvanlige midler i brug for at undgå mænd, der havde ry for at være grænseoverskridende.

»Jeg havde en hel aften, hvor jeg sad bag et velourgardin og røg ud af vinduet, fordi vores kunder simpelthen jagtede os,« siger Christine Feldthaus.

Christine Feldthaus har senest medvirket i DR-programmet 'Peitersen og Feldthaus', som indtil videre har to sæsoner bag sig. De er nu i gang med optagelserne af tredje sæson.