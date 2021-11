Det kan godt være, at alt tyder på, at Britney Spears officielt får fjernet sin far som værge om en uges tid, men det betyder bestemt ikke, at fejden mellem de to er slut.

Nu er der nemlig kommet nye detaljer frem i den famøse retssag.

I spritnye retsdokumenter anklager Britney Spears' advokat, Matthew Rosengart, sangerindens far, Jamie Spears, for at have placeret videoovervågning og aflytningsudstyr i datterens hjem.

Det skriver TMZ, som har fået indsigt i dokumenterne.

Ifølge det amerikanske medie skal Jamie Spears – ifølge anklagerne – også have aflyttet og overvåget Britney Spears' soveværelse.

Sangerindens advokat kræver derfor nu, at Jamie Spears overdrager alle dokumenter og kommunikation omhandlende aflytningen af sangerindens hjem.

Dette inkluderer også eventuelle samtaler omhandlende faderens beslutning om at aflytte og videoovervåge hjemmet.

Matthew Rosengart kræver endvidere, at al dokumentation omhandlende overvågning af Britney Spears' elektronik, såsom overvågningen af mobiltelefonen, beskeder, e-mails, internethistorik, etc., bliver videregivet.

Jamie Spears og Britney Spears. Vis mere Jamie Spears og Britney Spears.

Jamie Spears har fungeret som Britney Spears' værge i 13 år.

I september fik sangerinden dog rettens ord på, at hun kan slippe ud af faderens stramme greb.

Det sker efter planen officielt 12. november, hvor retten i en høring vil gennemgå sangerindens ønsker i forhold til helt at undslippe formynderskabet.

Ifølge de nye retsdokumenter, som TMZ er i besiddelse af, har Jamie Spears dog udtrykt gennem sin advokat, at han meget gerne officielt vil droppes som værge allerede nu.

Ifølge Britney Spears' advokat har faderen dog skjulte motiver til at ville slutte formynderskabet hurtigst muligt.

Ifølge ham skyldes det, at Jamie Spears er bange for, hvad der bliver gravet frem af beviser omkring overvågningen af datteren.