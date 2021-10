53-årige Puk Elgård stopper som vært for TV 2-programmet 'Go' morgen Danmark' efter syv år.

Det skriver TV 2.

»Jeg har været en del af programmet i rigtig mange år, og jeg føler, at jeg har tilført 'Go' morgen Danmark' det, jeg kunne. Jeg har brug for nye udfordringer, og jeg overlader trygt sofaen til en anden,« siger Puk Elgård til mediet.

Hun tilføjer, at hun har valgt at stoppe efter lange og ikke mindst grundige overvejelser.

Puk Elgård har været ansat på programmet siden 1. november 2014, og trådte første gang frem som vært 14 dage senere, 15. november 2014. Hendes sidste dag som vært på er i dag søndag morgen, og hun har således været en del af det populære program i præcis syv år.

»Jeg ved, at 'Go' morgen Danmark' betyder meget for mange mennesker. Måske særligt for de mennesker, som af en eller anden grund ikke har nogen at stå op sammen med. Det har været en ære at sprede hygge og information – særligt hos dem, der sidder alene,« siger Puk Elgård til TV 2.

Men selv om den populære vært takker af på 'Go’ morgen Danmark', så forbliver hun en del af 'TV 2-familien'.

Redaktør Henriette Ladegaard-Pedersen fortæller, at hun kommer til at fortsætte samarbejdet på andre produkter på TV 2.