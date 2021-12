2021 fortsætter med at være en rutschebanetur for Peter Mygind, der nu også er blevet smittet med corona.

»Jeg har netop fået konstateret corona. Blev smittet af min søde og dygtige fysioterapeut i sidste uge. Så min jul har lige nu taget en ny drejning,« skriver den 58-årige skuespiller tirsdag formiddag i en sms til B.T.

Peter Mygind har tidligere i år både kunne fejre sølvbryllup med sin hustru, Lise Mühlhausen og haft travlt på arbejdsfronten, hvor han blandt andet har indspillet nye sæsoner af tv-serierne 'Sommerdahl', 'Borgen' og 'Riget'.

De mange optagedage sendte ham en kort overgang til tælling og medførte ti dages sygemelding, og nu er han altså lige op til jul også blevet ramt af corona.

Peter Mygind. Foto: Louise Leth-Espensen Vis mere Peter Mygind. Foto: Louise Leth-Espensen

»Vi bor jo fire generationer, så vi prøver at isolere os, så godt vi kan,« fortæller Peter Mygind med henvisning til, at han sammen med sin hustru bor i Charlottenlund under samme tag som sin svigermor og deres ældste søn Julius og hans familie.

»Har heldigvis fået tredje stik, så mine symptomer er ikke så ubehagelige, som de kunne være, men juleaften bliver nok kun Lise og mig,« fortæller han videre og tilføjer, at han tirsdag formiddag indtil videre har ventet i to timer på at komme igennem til smittelinjen for at få at vide, hvordan de præcis skal forholde sig til situationen.

Corona-smitten er de seneste dage eskaleret særligt i hovedstadsområdet, hvor København og Frederiksberg Kommune mandag passerede mere end 2.000 smittede pr. 100.000 indbyggere på en uge.

»Vi frygter, at vi mellem jul og nytår kommer til at se en fortsat meget stor stigning, og at de yngre aldersgrupper kommer til at smitte de ældre, som er mere sårbare,« lød det forleden fra Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

Af andre kendte navne er tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt og generalsekretær for Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen netop også blevet smittet, ligesom kronprinsesse Mary i sidste uge blev ramt.