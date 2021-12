Det skulle have været stjernestunden for skuespilleren Chris Noth.

I 'Sex and the City'-spinoffserien 'And Just Like That …' var han tilbage i sit livs vel nok mest prominente rolle som 'Mr. Big', men siden da er det hele gået skævt.

Til en start døde Mr. Big i allerførste afsnit af den nye serie. Noget, der sendte chokbølger gennem fanbasen. Værre blev det dog kort efter, da to kvinder anklagede Chris Noth for at have begået seksuelle overgreb mod dem.

Nu er seriens tre kvindelige stjerner, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker og Kristin Davis også ude at forholde til sig anklagerne i en fælles besked fra deres Instagramprofiler. Og her er ikke megen support at spore til den mand, de har spillet sammen med i så mange år.

»Vi er knuste over at høre de beskyldninger, der rettes mod Chris Noth. Vi støtter kvinderne, der er stået frem, som har delt deres smertefulde oplevelser. Vi ved, at det må være en svær ting at gøre, og vi hylder dem for det,« skriver de.

De to kvinder, der anklager Chris Noth, havde, ubevidst om hinandens eksistens, med flere måneders mellemrum kontaktet mediet The Hollywood Reporter for at gøre opmærksom på deres oplevelser med skuespilleren.

Det var reklamerne for 'And Just Like That …' og gensynet med Mr. Big, der fik kvinderne til at fortælle deres historier.

Kort efter stod endnu en kvinde frem.

Chris Noth afviste dog de to første kvinders udlægning, mens han påstod ikke engang at kunne huske mødet med den sidste kvinde.

»De beskyldninger, der bliver rettet mod mig fra personer, jeg mødte for år, ja endda årtier tilbage, er falske. Historierne kunne være fra 30 år eller dage siden, men et nej er altid et nej, og den linje har jeg aldrig krydset. Disse møder var med samtykke,« har han blandt andet forklaret.

Men det er altså ikke alle, der tror på det.

Flere medier beretter nemlig også, at Chris Noths agentbureau, A3 Artist Agency, har valgt at smide ham på porten.

Dette har de også bekræftet overfor People.

De tre kvinder, der anklager Chris Noth, er anonyme.

Men det er skuespiller Zoe Lister-Jones ikke.

I 2005 var hun gæstestjerne i tv-serie 'Law and Order', hvor Chris Noth spillede betjent Mike Logan i hee 148 afsnit.

I et opslag på Instagram har hun fortalt, at han var fuld på settet, brød hendes intimsfære og kom med upassende kommentarer.

Også motionscykelfirmaet Peloton har fjernet den reklame, hvor Chris Noth medvirkede.

Firmaet indtog nemlig først den uheldige rolle, at det var deres cykel, Mr. Big brugte kort forinden, han døde af hjertestop.

Pelotons aktier raslede ned, men de skyndte sig at udgive en reklame med Chris Noth, der viste, at Mr. Big altså havde det helt fint.

Men reklamen er som sagt fjernet igen, nu hvor anklagerne mod Noth pibler frem.