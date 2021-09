Skuespilleren Uzo Aduba er blevet hemmeligt gift.

Faktisk har hun og ægtemanden, filmskaberen Robert Sweeting, været gift i et helt år, men det er først nu, offentligheden er blevet bekendt med parrets ægteskabelige status.

Uzo Aduba – særligt kendt for rollen som Suzanne 'Crazy Eyes' Warren i Netflix-hittet 'Orange Is the New Black' – viste nemlig søndag et billede frem fra brylluppet på sin Instagram.

»For nogle af os kan det føles som om, vi bruger hele vores liv på at vente på den eneste ene. Mit hjerte, min kærlighed – jeg er så glad for, at mit liv startede sidste år med dig. Du er det bedste, der nogensinde er sket for mig,« skriver Uzo Aduba til bryllupsbilledet.

En repræsentant for den 40-årige skuespillerinde bekræfter desuden overfor The Hollywood Reporter, at parret blev gift sidste år.

Det skulle være foregået lørdag 12. september under en hemmelig ceremoni i New York.

Dermed er Uzo Adubas Instagram-opslag skrevet som en kærlighedserklæring i anledningen af hendes og Robert Sweetings et års bryllupsdag. Heri citerer skuespillerinden også den amerikanske romantiske komedie 'When Harry met Sally'.

»Når du opdager, at du gerne vil bruge resten af livet med nogen, så vil du have at resten af livet skal begynde hurtigst muligt,« citerer hun.