I 1999 meldte den amerikanske skuespillerinde Laura Prepon sig ind i trossamfundet Scientology.

Men nu er hun ikke længere en del af den kontroversielle bevægelse – og det har hun faktisk ikke været i et godt stykke tid.

Det fortæller hun i et interview med People.

»Jeg udøver ikke længere Scientology,« siger hun til magasinet og uddyber:



»Jeg har altid været meget åbensindet. Jeg opvoksede katolsk og jødisk. Jeg har bedt i kirker, mediteret i templer og studeret teorien om kinesisk malurt, men jeg har ikke udøvet Scientology i næsten fem år, så det er ikke længere en del af mit liv.«

Laura Prepon med sin mand, skuespilleren Ben Foster, som hun har to børn med. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

41-årige Laura Prepon er bedst kendt fra tv-serierne 'Orange is The New Black' og 'Thats 70s Show'.

I sidstnævnte serie spillede hun blandt andet over for skuespilleren Danny Masterson, som i øjeblikket er sigtet for tre tilfælde af voldtægt mod tre forskellige kvinder i årene mellem 2001 og 2003.

Danny Masterson har nægtet sig skyldig i anklagerne, og Laura Prepon kommenterer da heller ikke anklagerne mod sin tidligere kollega i interviewet med People.

Skuespillerinden fortæller heller ikke, hvorfor hun valgte at forlade Scientology. Hun siger dog, at hendes liv generelt har ændret sig, siden hun for fire år siden blev mor for første gang.

»Hvis moderskabet har lært mig noget indtil videre, så er det, at noget kan fungere for en i en vis periode, men så kommer du videre og udvikler dig,« siger hun og fortsætter:



Den voldtægtsanklagede skuespiller Danny Masterson er stadig en del af Scientology. Foto: CHRIS DELMAS

»Som ny mor var jeg fyldt med en angst, jeg aldrig havde følt før. Min venner med børn fortalte mig, at det var en fase, og at jeg nok skulle komme i gennem det. Og dét er blevet overført til andre dele af mit liv. Vi udvikler os alle sammen.«

Laura Prepon udtalte i 2015, at det gjorde hende til en roligere person at være en del af Scientology.

»Ting, der gik mig på førhen, generer mig ikke længere,« sagde hun dengang til organisationens eget magasin og fortsatte:

»Jeg kan huske, at jeg engang optog en tv-serie med en fantastisk skuespiller, hvor vi ventede på, hvordan den ville blive modtaget, og en dag vendte han sig mod mig og spurgte, hvordan jeg kunne være så afslappet altid. Han ville vide, hvordan jeg gjorde, og det tog jeg som et kompliment og et bevis på min udvikling hos Scientology.«