Christian Bitz' nedtur fortsætter.

Først afviste Procesbevillingsnævnet at Christian Bitz og F&H måtte gå i Højesteret mod keramiker Kasper Würtz, som to domstole - Sø- og Handelsretten samt Østre Landsret - alle havde dømt til fordel for.

Og nu fortæller detailkæden Imerco til Frihedsbrevet, at de stopper med at forhandle en lang række af Bitz-produkter.

Dette bekræfter Imercos CCO, Lotte Wøldiche Præstgaard, også overfor B.T.

Den oprindelige dom omhandler fire Bitz-produkter, som krænker Kasper Würtz' ophavsret. Disse produkter blev allerede fjernet fra hylderne efter Østre Landsrets dom til fordel for Kasper Würtz tilbage i maj.

Nu skal Imerco dog også have besluttet at fjerne yderligere 59 produkter, som ifølge Imercos forståelse er en del af en kommende sag, Kasper Würtz har anlagt mod Christian Bitz og F&H.

B.T. har tidligere skrevet om den nye stævning, som indeholder 48 produkter.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Christian Bitz, F&H og Imerco.

Tidligere har en anden detailkæde, Kop & Kande, afvist at fjerne produkterne, som indgår i den nye stævning.

»Det, vi forholder os til, det er det, der bliver dømt for, og ikke, hvad der bliver stævnet for,« lød det dengang fra Peter Devantier Therkelsen, administrerende direktør i Kop & Kande, til B.T.